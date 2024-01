Francos, en plan agorero: “Si no se sanciona la ley va a ser peor para la Argentina”

El ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, se refirió al tratamiento de la Ley Ómnibus en el Congreso y advirtió que “si empezamos de nuevo a tratar artículo por artículo y destrozar la ley, no se le permite al Gobierno llevar adelante la gestión”.

“Todos tenemos que ajustarnos, todo el sector público y político debe ajustarse. Si no vamos a eso y no nos permiten eso, nos atan las manos para gobernar. Si no se sanciona la ley va a ser peor para la Argentina”, alertó.

En este sentido, evaluó que hay ánimos de apoyar al Gobierno nacional y de darle los instrumentos para llevar a cabo su gestión, pero pidió “coherencia”, dado que el Ejecutivo “hizo varios cambios, aceptando los cuestionamientos y propuestas de los distintos sectores”.

“Eso ya está, la ley debe ser de tratamiento rápido, hay algunos que se manifiestan su posición y que voten en contra, pero votémoslo. El país está en emergencia y pongamos las cosas en claro, no sigan tirando de la cuerda porque después tienen las consecuencias”, amenazó el titular de la cartera política.

Acto seguido, reconoció que “la parte fiscal claramente ha generado diferencias porque, lo lógico, es que los gobernadores defiendan a sus provincias y sus productores”.

“Hay margen para conversar, pero no volvamos siempre sobre lo mismo y hay un momento en que debe llegarse a un acuerdo. El Gobierno va a utilizar todas las herramientas que tenga a disposición, pero demos alguna señal al mundo. No se puede continuar así y no dar señales claras de una vocación y una voluntad de cambio”, reiteró en declaraciones a CNN Radio.

También puso de relieve que “el Presidente tiene una convicción total en el camino que tiene que seguir, y si no le dan si no les sancionan la ley va a ser peor para la Argentina”.

Por otra parte, apuntó contra Unión por la Patria al señalar que “ese bloque debería estar callado un tiempo y permitir que se gobierne, después del desastre que hicieron como Gobierno. Perdieron las elecciones por la mala gestión”.

También objetó la huelga general de la CGT, pues “hay cosas que no tienen lógica, le han hecho un paro a este gobierno a los 45 días. Este gobierno, con su discurso y sus propuestas, fue votado por el 56 % de los argentinos, ¿qué tenemos que hacer para que nos acompañen?”.

“Este paro fue poco auspicioso para lo que pretendían algunos dirigentes sindicales y políticos de Unión por la Patria. No tuvo un gran impacto y no significó nada”, sentenció.