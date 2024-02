El titular del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Víctor ‘Tucho’ Fernández, evitó brindar precisiones del encuentro privado mantenido por el Papa Francisco con el presidente Javier Milei, aunque resaltó que el Sumo Pontífice “siente mucho cariño por todos”.

“No se puede pensar que tenga animosidad por el Presidente. El mismo Presidente se acercó cariñosamente al Papa. No sé qué se habló porque no lo vi después de la reunión”, puntualizó en declaraciones recogidas por el diario La Nación.

Consultado por el demorado viaje de Jorge Bergoglio a la Argentina, Fernández contestó: “No sabemos, depende de tantas cosas”.

En cuanto a la severa crisis económica del país, sostuvo que “sobre ese punto el Papa siempre está preocupado y es un tema que tiene en el corazón, que la gente no sufra. En ese tema, guste o no guste, más allá de una tendencia política o ideológica, él siempre se va a preocupar por los que sufren”.

Finalmente, al aludir a la “reconciliación” del líder de la Iglesia Católica con el jefe de Estado, tras los insultos que este le dedicara, explicó que “la idea del Papa es dialogar, conversar, poner en la mesa distintos puntos de vista; eso lo hace acá en el Vaticano también, cuando hay distintas opiniones”.

“Él no se molesta nunca por ese tipo de cosas, le pasan por el costado. Lo tomó como estrategia de campaña, como parte de una estrategia de marketing, siempre le busca una excusa a esas cosas”, remató el exobispo de La Plata.