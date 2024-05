La declaración completa de “la Toretto platense” y cómo pasa sus primeras horas detenida

La acusada de matar a Rubén Walter Armand declaró este viernes en indagatoria y dio su versión del suceso ocurrido el pasado 12 de abril en La Plata: a menos de 24 horas de entregarse en la sede de la DDI La Plata, Felicitas Alvite fue llevada en una camioneta hasta la UFI Nº 12 a cargo de Fernando Padován, el fiscal la esperaba para leerle los cargos y escuchar lo que “la Toretto platense” tenía para decir.

Asistida por sus abogados defensores Flavio Gliemmo y Santiago Irisarri, Alvite escuchó la acusación de la fiscalía, y en la lectura de cargos Padován dio detalles de la autopsia, de la alta velocidad a la que conducía la acusada y destacó que su actitud fue con “desprecio por la vida o por la integridad física de las personas”.

🎥| @LaPlataMLP difundió las imágenes que muestran a Felicitas Alvite (“la Toretto”) corriendo picadas con un auto negro previo a arrollar a Rubén Walter Armand, motociclista que cruzó la avenida 532 (en el cruce con 13) con el semáforo en verde. Más info: https://t.co/IzdsO31Ag5 pic.twitter.com/mPiUZGWHnu — ANDigital (@ANDigitalOK) April 26, 2024

La imputada comenzó contando que salió de su casa alrededor de las 22 horas de aquel viernes y que no fue ella quien manejó hasta el centro de la capital bonaerense; sostuvo que se dirigió a un bar ubicado frente a la Plaza Moreno –en el corazón geográfico de La Plata, ubicado a metros de la Catedral–. Explicó que en esa salida iba a ver a un DJ y que manejó de regreso en sentido a la localidad de City Bell, porque era la única persona que no había ingerido alcohol.

Según obra en el documento judicial al que accedió ANDigital, Alvite lloró en tres ocasiones y tuvo un ataque de nervios, la calmaron brindándole medicación y pudo continuar con su descargo.

La joven negó que haya existido una picada e incluso una planificación previa, como aparenta en las imágenes aportadas por las cámaras de seguridad de la Municipalidad de La Plata, de este modo se produjo el primer contrapunto con la acusación del Ministerio Público.

A preguntas del fiscal, Alvite agregó que “el posteo en Tiktok se sacó de contexto y fue para ganar seguidores, fue parte de un challengue”, al abordar el video en el que escribió la leyenda que se populari162, y en la que había manifestado: “¿Miedo? Miedo es ir conmigo en el auto porque soy un constante ESE QUIERE CORRER Y ME HAGO LA TORETTO”

En otro pasaje de su declaración dijo estar “arrepentida”, y agregó: “Hubiese querido que la atropellada sea yo”.

Con respecto al automóvil Peugeot de color negro que iba adelante del que ella conducía, un Volkswagen Gol Trend, Alvite indicó que la persona que lo manejaba solo la estaba guiando hacia City Bell porque ella no conocía las calles de La Plata, y sobre ese punto dijo: “Nunca vi el velocímetro”

📽| Brutal: Una automovilista cruzó con el semáforo en rojo y embistió violentamente a un motociclista, a quien mató. Ocurrió el viernes 12/04 en el cruce de las avenidas 13 y 532, en #LaPlata. La conductora tiene 20 años y la víctima tenía 36 pic.twitter.com/DtHnmtiaj8 — ANDigital (@ANDigitalOK) April 18, 2024

Después de cinco horas en sede judicial, Alvite se retiró escoltada por oficiales de la DDI La Plata y la trasladaron a la Comisaría Primera, ya que en la Dirección de Investigaciones –de calle 61, entre 12 y 13– no cuentan con celdas para mujeres.

Ahora el fiscal Padován prepara el pedido de prisión preventiva bajo la calificación legal de “homicidio simple con dolo eventual”, encuadre legal que fue avalado por la jueza de Garantías Marcela Garmendia y por los jueces de la Cámara de Apelaciones de la Sala III Fernando Mateos, Alejandro Villordo y Eduardo Delbes, los magistrados también dieron luz verde al pedido de detención y no hubo disidencias entre ellos. Coincidencia plena.

Ante este escenario, la defensa particular de Alvite representada por los abogados Gliemmo e Irisarri adelantaron que solicitarán la excarcelación extraordinaria de su asistida ya que entienden que no hay riesgos procesales: “La conducta posterior al hecho que tuvo Felicitas fue buena, no se dio a la fuga y estuvo a disposición de la policía ni bien ocurrió el hecho, está en condiciones de ser excarcelada”, explicó Gliemmo, quien resaltó lo mismo que su clienta: “No hubo ninguna picada”.

Las horas de encierro

Alvite nunca estuvo detenida en su vida, y un vocero judicial consultado por ANDigital explicó que “no es parte del mundo del hampa, no es como un delincuente con antecedentes”.

En ese marco, y luego de entregarse este jueves por la noche en la DDI La Plata, pasó sus primeras horas encerrada en una de las oficinas, y en el lugar no había sillones ni cama: “A duras penas le otorgaron una silla, durmió poco y nada, casi que no comió la cena que le dejaron sus padres”, contó una fuente pidiendo exclusiva reserva del caso.

La imputada estuvo incomunicada: “Sin celular, ya que no puede tenerlo por disposición judicial”, expuso el mismo vocero.

Finalmente este viernes, y tras declarar por más de 5 horas ante el fiscal, Alvite fue trasladada a la Comisaría Primera de La Plata, allí quedó alojada y en estas horas se le busca cupo en el Servicio Penitenciario Bonaerense. Uno de los destinos que evalúan las autoridades es la unidad penal de Melchor Romero.