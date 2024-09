El diputado nacional de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, fustigó el accionar de los cinco legisladores radicales que cambiaron su postura respecto a la movilidad jubilatoria, tras reunirse con el presidente Javier Milei.

“Venimos a una sesión convocada por la UCR para rechazar el veto del Presidente”, por lo que “nos parece muy lamentable que quienes convocan, cambien el voto”, contextualizó el legislador peronista, para luego evaluar que “son cosas que alejan aún más a la gente de la política”.

“Es lo más casta que hay: cambiar el voto en una oficina de cuatro por cuatro”, exclamó, para luego recordar que “uno de los que aparece al lado del Presidente (Mariano Campero) hizo uso de la palabra hace unas semanas y convocó diciendo que el veto es lo peor que podía haber”.

“Venimos a rechazar tajantemente el veto del Presidente contra los jubilados. Hay fondos para la SIDE para aviones de guerra, pero ¿qué está primero?”, interrogó.

Finalmente, sostuvo que “el radicalismo es indispensable en la democracia”, por lo que lo que se está viviendo en estas horas “es una desvirtuación”.

🏛 #Congreso | Diputados de UP @DiegoGiuliano, @EduardoFValdes y @LicDanielArroyo, sobre sus pares de la UCR: “Son lo más casta que hay: cambiaron el voto en una oficina de cuatro por cuatro”



📌 https://t.co/1ELKCySKeo pic.twitter.com/ppVLoMP6i8 — ANDigital (@ANDigitalOK) September 11, 2024

En igual sintonía se pronunció el diputado del Frente Renovador, Diego Giulano, al advertir que si en la UCR “acompañan el veto hay, una defraudación de lo que significa la voluntad de los legisladores y del pueblo”.

“Ya se hizo ley, es una recomposición razonable que tiene fondos, no el desborde que mencionó el Poder Ejecutivo, no hay nadie que avale las cifras desproporcionadas que dieron que no tienen nada que ver con la realidad”, acotó el exministro de Transporte.

Asimismo, manifestó que “las cajas de jubilaciones de 13 provincias perderían la posibilidad de recibir los fondos que la ley les garantiza”.

“Cambiar el voto tiene que ser claramente explicado, no se entiende. Hace dos meses los números les daban, hace dos meses los jubilados y pensionados tenían que tener la recomposicioón y ahora mágicamente eso se ha modificado. Unión por la Patria está acá y deberán explicarle a la sociedad las razones. No hay razones objetivas”, remató el diputado santafesino.

su turno, el también massista Daniel Arroyo calificó como “una gran pena”, la actitud de los cinco legisladores radicales, máxime por algo que “votamos hace unas semanas, con la misma situación fiscal y económica”.

“Es que lo que perdieron los jubilados en lo que va del año se compense. Perdieron más de 20 puntos. Es lo racional que se vote a favor de la movilidad jubilatoria”, cerró.