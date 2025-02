El PRO expresó su “preocupación” por la criptoestafa $LIBRA y pidió “que se investigue a fondo”

A través de un comunicado el PRO expresó su “preocupación” por la criptoestafa que se consumó en la tarde-noche del viernes con el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, que contó con el apoyo fundamental del presidente Javier Milei, y que acabó en un desfalco de no menos de 87 millones de dólares, y pidió “que se investigue a fondo”.

El espacio que lidera el expresidente Mauricio Macri expresó su “preocupación” por esta maniobra con la denominada moneda meme, fuertemente promovida por Milei desde sus redes sociales, ya que “afectaron a la confianza en nuestro país”, y puntualizó en “la responsabilidad del entorno que rodea a la figura presidencial”.

“Es fundamental que se investigue a fondo cómo pudo suceder esto y que se esclarezcan todas las dudas”, recalcó el PRO que, si bien recordó que la “investigación profunda” anunciada por el propio Gobierno, exigió que el proceso “sea riguroso y transparente” y que “responda todas las preguntas que hoy se hacen los argentinos”.

Amén de ello, criticaron la “utilización oportunista” del kirchnerismo, espacio al que tildó de carecer de “credibilidad para dar lecciones de moral y transparencia”, y subrayaron estar en contra “de un juicio político en esta instancia”.

“Argentina no necesita más grieta ni maniobras políticas irresponsables, sino respuestas claras y justicia para quienes fueron afectados”, concluyó el PRO en su misiva.

El comunicado del PRO

SOBRE $LIBRA

Desde el PRO expresamos nuestra preocupación por los hechos que sucedieron en las últimas horas y que afectaron a la confianza en nuestro país. Lo que pasó es grave. No solo por el impacto económico en quienes creyeron en esta inversión, sino también por la credibilidad del país y la responsabilidad del entorno que rodea a la figura presidencial.

Es fundamental que se investigue a fondo cómo pudo suceder esto y que se esclarezcan todas las dudas. El Gobierno anunció una investigación profunda, lo cual es un paso necesario, pero esperamos que este proceso sea riguroso y transparente, que responda todas las preguntas que hoy se hacen los argentinos y que se asuman las responsabilidades políticas que correspondan.

Y en esto queremos ser claros: denunciamos la utilización oportunista de esta situación por parte del kirchnerismo, que no tiene ninguna credibilidad para dar lecciones de moral y transparencia. No estamos a favor de un juicio político en esta instancia. Argentina no necesita más grieta ni maniobras políticas irresponsables, sino respuestas claras y justicia para quienes fueron afectados.