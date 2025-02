Exfuncionario macrista fulminó a Milei: “Es un estafador o es un idiota, o las dos cosas”

El exministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, se refirió a la criptoestafa motorizada por el presidente Javier Milei y también dio cuenta de la “decadencia” tanto de la figura del mandatario como el rol del periodismo, en torno a la entrevista guionada a la que se prestó el propagandista oficialista Jonatan Viale.

“Esto que vimos fue como la frutilla del postre de un proceso de muchos años que el otro día titularon como ‘El regreso del periodismo militante’. Es una especie de oxímoron del periodista que trabaja en función de un proyecto político, por adhesión o por otros intereses”, puntualizó.

Dialéctica del encubridor y el encubierto.



Milei se derrota solo. https://t.co/fV2AcSrPkj — Pablo Avelluto (@pabloavelluto) February 18, 2025

En tanto, aseveró que “el ciudadano Milei siempre fue un chanta. Basta leer las investigaciones que los buenos periodistas, como Juan González, Alejandro Alfie y tantos otros, han hecho acerca de los plagios en sus libros, que es un mundo que yo conozco. Ya un plagio sería grave, pero aquí estamos hablando de más de 30 plagios a lo largo de todos sus libros”.

“A veces se confunde la idea de qué es un ciudadano común con los atributos con los atributos que ese ciudadano común tiene. Una persona que plagia es una persona que roba, que roba ideas y palabras de otros”, enfatizó Avelluto en declaraciones a Perfil Radio.

Acto seguido, indicó que “quedó demostrado que el Presidente no es un genio de la economía. Yo no dudo de los pergaminos de Luis Caputo o de Federico Sturzenegger, pero sí dudo mucho de un señor que dice que tiene un doctorado que es trucho, que dice que tiene un máster que no es un máster y que dice que estudió en lugares donde no estudió”.

Robo para la batalla cultural. — Pablo Avelluto (@pabloavelluto) February 16, 2025

“Esto es muy grave en un ciudadano común, y muchísimo más grave en un Presidente de la Nación, que gobierna para los que lo votaron y para los que no lo votamos. Esa dicotomía que él intenta plantear, diciendo que es su cuenta personal y que él es un ciudadano como cualquiera no es así. Y, aun si fuera un ciudadano como cualquiera, estaría mal lo que hace”, insistió.

“Es un chanta. Imagínate que en una conversación alguien te diga: ‘Yo no promoví, yo difundí’. Es absurdo. Como no puede explicar lo que ocurrió, y como probablemente lo va a tener que terminar explicando en la justicia argentina y en la norteamericana, todas las explicaciones que ha dado hasta ahora carecen de cualquier fundamento, incluida la de ‘yo no sabía’. Todos lo hemos visto. Milei es un estafador o es un idiota, o las dos cosas. No hay otra cosa en él, son las dos cosas”, acotó.

Y remató: “O fue a propósito, o fue sin querer. Si fue sin querer, es de una irresponsabilidad enorme, y si fue a propósito, es de una irresponsabilidad enorme. Espero que el Presidente, como ya que es como cualquier ciudadano, dé las explicaciones ante la justicia de la Argentina, de los Estados Unidos, y sobre todo ante el Congreso de la Nación. Ha causado daño, no solamente a sí mismo, sino que le ha causado daño a la credibilidad de Argentina”.