Criptoestafa y entrevista guionada: “La imagen de Milei cayó cinco puntos”

El analista político Federico González analizó el impacto de la criptoestafa instigada por Javier Milei, “un episodio poco feliz para el presidente”.

“En la vida, las cosas suceden porque uno hace las cosas mal o por azar, pero lo que le dio más gravedad a este caso fue la respuesta del propio Milei, sumado a su entrevista con Jonatan Viale”, anexó.

Además, dejó en evidencia las “contradicciones” del discurso oficialista y su prensa adicta: “Quedó de manifiesto que quienes se proponen como paladines de la transparencia periodística terminan haciendo lo mismo que critican”.

“No se puede negar que el Presidente quedó envuelto en una situación que no quería que pasara. Pero el problema es que se equivocó al minimizarlo, al decir que no pasó nada”, anexó González en declaraciones a la AM 950.

Acto seguido, advirtió que el mandatario enfrenta un desafío interno dentro de su gestión, al dar cuenta que “Milei tiene un problema, y es que su entorno es tóxico”.

Finalmente, mencionó que “este episodio le costó al presidente una pérdida de cinco puntos en su imagen”.