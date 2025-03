Milei aseguró que su Gobierno puede “alardear” por tener “el mejor plan económico de la historia”

El presidente de la Nación, Javier Milei, dejó inaugurado este sábado el 143° período de sesiones ordinarias del Congreso, a través de un mensaje transmitido por cadena nacional, en un recinto sin presencia opositora y con apenas siete de 24 gobernadores.

Antes del balance del primer año completo de gestión, el mandatario arremetió contra la política tradicional y recalcó: “Miro hacia atrás e indudablemente podemos afirmar que el país es distinto que hace un año”.

“Es por programas económicos insostenibles y por infinitas promesas incumplidas que cada nueva experiencia política ha traído más frustración que la anterior”, anexó en el marco de la Asamblea Legislativa.

En igual tenor, graficó: “La Argentina durante 100 años giró como una calesita, dando vueltas sobre su propio eje, y erosionando, en cada vuelta, su economía, su credibilidad y la calidad de vida de sus ciudadanos”.

"La Argentina, durante 100 años, giró como una calesita en un sendero decreciente y erosionando en cada vuelta su economía, su credibilidad y la calidad de vida de sus ciudadanos", expresa @JMilei

“¿Por qué fallaron todos nuestros intentos de salir? Porque siempre se partió de un diagnóstico equivocado. Nadie nunca cuestionó el eje sobre el que giraba la calesita: la mano negra del Estado omnipresente”, bramó Milei.

Luego sostuvo que hasta ahora, la convertibilidad de los 90 era el mejor programa, pero en la actualidad “pasamos de una economía donde las cuotas habían dejado de existir, a una economía donde existen créditos hipotecarios a 30 años. Es decir que pasamos de hablar de hiperinflación, a hablar de estabilidad a largo plazo”. También postuló que “podemos alardear” de tener el mejor plan de la historia.

Asimismo, prometió más achicamiento del Estado y quitarle “más privilegios” a la política. “Pasamos de heredar 15 puntos de déficit consolidado entre el tesoro y el Banco Central, a tener durante nuestro primer año superávit financiero libre de default. Algo que no había ocurrido nunca en los últimos 123 años”, se jactó.

En otro tramo de su eufórico mensaje, el mandatario se vanaglorió: “Cerramos más de 200 áreas del Poder Ejecutivo con funciones obsoletas y echamos más de 40 mil empleados”.

También celebró la “eliminación” de organismos como el INADI, INCAA, el Ministerio de la Mujer y la agencia Télam.

EN VIVO: https://t.co/ytAEQFRBPd

El Presidente ponderó que, en materia de seguridad, “vimos el índice de homicidios más bajo de los últimos 25 años, habiéndolo bajado once puntos en comparación a 2023”, siendo “el más bajo de Sudamérica”.

“Y estamos haciendo muchísimas más cosas, llevamos cumplido el 97 por ciento de las promesas de campaña en solo un año”, añadió.

Asimismo, sostuvo que Argentina pasó “de ser un hazmerreír a nivel global a ser un protagonista inesperado”, con la “motosierra” como “signo de cambio”.

“Los ojos del mundo se posan sobre Argentina, y en algunos casos toman nota de lo que estamos haciendo, como Elon Musk al frente de la cartera de Desregulación en Estados Unidos”, ejemplificó.

Al aludir al tema de la semana, expresó “condolencias” por Kim Gómez y criticó el “wokismo jurídico” de Axel Kicillof.

“Si quiere resolver el problema tiene dos alternativas: abandonar esa visión abolicionista y castigar a los criminales; o correrse del camino y dejarnos resolver el problema a nosotros”, exclamó en dirección al gobernador bonaerense.

“Terminaremos con la puerta giratoria en la Argentina. Necesitamos aprobar la ley de baja de la edad de imputabilidad, para que quienes son lo suficientemente conscientes para cometer crímenes de adulto, paguen las consecuencias de sus actos como adultos. Necesitamos también agravar todas las penas del código penal, algo que tiene que ocurrir en carácter urgente”, acotó.

En igual tesitura, indicó que “estamos trabajando en una ley de seguridad nacional que le provea herramientas al Estado argentino, a nuestro servicio de inteligencia, y a nuestras fuerzas, para perseguir a quienes quieran atentar contra la vida de los argentinos”.

“Si queremos ser un país serio, también debemos llevar a cabo una profunda reforma migratoria. Nuestra nación ha sido generosa con los inmigrantes, pero otra cosa distinta es ser tomados de tontos por nuestros vecinos, o ser un centro de beneficencia pagado por el bolsillo de los argentinos”, puntualizó.

A continuación, expresó que “no podremos resolver la crisis de delincuencia en nuestro país sin una justicia verdaderamente independiente y efectiva”.

“Y la justicia no va a funcionar correctamente hasta que la política se decida a dejar de politizar los nombramientos de los jueces, fiscales y defensores públicos”, aseveró, pese a que esta semana estuvo signada por el nombramiento por decreto para cubrir las vacantes de la Corte Suprema.

En otro orden de cosas, informó que “estamos en condición de afrontar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin aumentar la deuda bruta. Con el acuerdo vamos a eliminar este año el cepo cambiario”.

“El Banco Central les robó a los argentinos 110.000 millones de dólares. Vengan ahora a hablar de estafa piramidal”, arremetió el jefe de Estado en su única referencia a la criptoestafa.

“El dinero que ingrese del FMI el Tesoro lo utilizará para pagar su deuda con el Banco Central. Terminaría con la inflación”, sumó.

Finalmente, precisó que “a nosotros no nos motiva el poder. Si fuera el caso, haríamos como los gobiernos anteriores en año electoral y nos pondríamos a emitir dinero para atraer votos. No tenemos una ambición de poder, lo que sí tenemos es una ambición reformista”.

"Aunque les cueste entenderlo y se resistan vamos a hacer a la Argentina grande nuevamente. Si aceptan mi propuesta veré que están dispuestos a involucrarse en lo que el país necesita", concluye @jmilei

“Si fueran a declinarla, francamente, no nos sorprendería. Este Congreso ya demostró una y otra vez que entre ustedes y los argentinos, algunos no tienen problema en elegirse a ustedes mismos. Sobre todo, los que no vinieron”, remató.