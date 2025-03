Adorni negó la existencia de una valijera libertaria: “Nada extraño”

El vocero presidencial Manuel Adorni destacó este miércoles que todas las áreas del Gobierno nacional y las fuerzas federales están abocadas a la asistencia de los afectados por el temporal que azotó la ciudad de Bahía Blanca el viernes pasado, al tiempo que ponderó el acuerdo con el FMI y desestimó una denuncia por una supuesta “valijera” de La Libertad Avanza.

En su ahora espaciada conferencia de prensa en la Casa Rosada, el funcionario detalló que el presidente Javier Milei viajó en horas de la mañana del miércoles a la ciudad del sur bonaerense para supervisar el operativo de emergencia que cuenta con el despliegue de la Prefectura Naval, la Gendarmería Nacional y las Fuerzas Armadas, con vehículos terrestres y fluviales para asistir a los afectados y hallar a las personas desaparecidas.

“Todas las áreas del Gobierno nacional permanecen abocadas, junto al municipio y al gobierno de Buenos Aires, a la asistencia de los afectados por el temporal. Estamos trabajando para que los recursos disponibles del Gobierno nacional lleguen correctamente y rápido a Bahía Blanca, como lo venimos haciendo”, enfatizó.

Asimismo, detalló que se ordenó la apertura de los cuarteles del Batallón de Comunicaciones 181 y de la Base Naval Puerto Belgrano como centro de evacuados, mientras que el Ejército instaló en el barrio Prensa dos pantas potabilizadoras que producen 9 mil litros y más de 3.600 sobres purificadores por hora, y desplegó un puente táctico que permitirá reestablecer la comunicación en la ciudad para facilitar el traslado de personas y vehículos.

A su vez, dijo que el Ministerio de Capital Humano aportó insumos básicos para los evacuados como colchones, frazadas, pastillas potabilizadoras, insecticidas y jabón en polvo, que fueron transportados en seis vuelos entre el sábado y el domingo.

El Ministerio de Salud, por su parte, aportó ambulancias, medicamentos y un hospital móvil con 40 plazas para reforzar el sistema de emergencias, y en las últimas horas llegó a la zona el tren sanitario para atender las necesidades médicas de los damnificados.

Del mismo modo, destacó que el Ministerio de Economía aprobó una ayuda de 10 mil millones de pesos destinada al municipio y confirmó que el ministro Luis Caputo también está trabajando en un esquema de ayuda directa que se detallará en las próximas 48 horas.

En tanto, Vialidad Nacional dispuso maquinaria pesada para realizar el traslado y la instalación de un puente sobre la Ruta nacional 3, a la altura del canal Maldonado, que posibilitará el tránsito mientras continúan las tareas de reconstrucción en las Rutas nacionales 3, 22, 33, 35, 228, 229, 249 y 252.

Además, Adorni anunció que el administrador de Vialidad Nacional firmará la resolución con la declaración el estado de emergencia vial por 180 días para las rutas nacionales en jurisdicción de ese distrito, con el fin de acelerar los procesos de reparación y dar una respuesta rápida ante la tragedia.

En otro orden de cosas, al referirse al acuerdo con el FMI, explicó que “el objetivo de este acuerdo es fortalecer el balance del Banco Central, consolidar la estabilidad monetaria, financiera y macroeconómica, fundamental para continuar con el camino de baja de la inflación y de liberación de las restricciones cambiarias”.

“El déficit de los gobiernos anteriores siempre se financiaba con más deuda o con más emisión”, recordó y puso de relieve que “es la primera vez en la historia que Argentina hará un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para reparar el daño generado por la política”.

Consultado sobre la posibilidad de utilizar parte del préstamo del FMI para reconstruir Bahía Blanca, como sugirió el gobernador bonaerense Axel Kicillof, bramó: “Antes de sugerir pavadas, tiene que entender que estamos trabajando en que los recursos del Gobierno nacional disponibles lleguen correctamente y rápido como lo venimos haciendo a Bahía Blanca”.

“Sería bueno preguntarle al gobernador si partidas como las de la pauta oficial ya fueron destinadas a Bahía Blanca o las siguen consumiendo en medios que lo único que hacen es adularlos”, enfatizó.

También mencionó que “el lunes vimos a otro periodista acusar infundadamente a la Aduana de dejar pasar a una persona con valijas llenas de dinero, supuestamente, con algún tipo de conexión con el Gobierno”.

🎥| Gravísima denuncia de Carlos Pagni: Una mujer llamada Laura Belén Arrieta llegó a Ezeiza en un vuelo privado desde Miami con “muchas valijas”, que no fueron revisadas por la Aduana por “una orden de arriba”. Arrieta estaría ligada a la Conferencia de Acción Política… pic.twitter.com/guyWjYbDPQ — ANDigital (@ANDigitalOK) March 11, 2025

“Esta persona se sometió a todos los controles de Aduana, sin detectarse nada extraño, siguiendo los protocolos, cumpliendo con la normativa. El avión provenía de Estados Unidos, de donde salió cumpliendo con todos los chequeos y procedimientos, y que luego siguió su ruta hacia España y Francia donde también cumplió con todos los requerimientos de las autoridades extranjeras”, anexó Adorni.

En igual tesitura, consignó que “más allá del episodio de la CPAC, no tenemos ninguna relación con absolutamente nada de lo ocurrido con ese vuelo. El avión al que refiere la columna de la persona a la que me referí recién aterrizó en Aeroparque, recibió todos los controles de rutina previo a quedar en lo que se denomina situación de tránsito. En el procedimiento participó tanto Aduana como la Policía de Seguridad Aeroportuaria”.



“Es fácticamente imposible que alguien haya visto a alguien con diez valijas porque las valijas no bajaron del avión, porque la normativa así lo contempla. La información es que la ciudadana argentina descendió del avión únicamente con el carry on y una valija que sí pasaron por los chequeos correspondientes porque, por supuesto, era lo que le correspondía”, finalizó el portavoz.