Sujarchuk condenó la “irresponsabilidad institucional” libertaria

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, tachó de “despropósito” a lo que viene haciendo el Gobierno de Javier Milei en cada campaña electoral, al aludir al nuevo video modificado con Inteligencia Artificial en el que se manipula una frase del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

“Se lo hizo a Mauricio Macri, al gobernador (de Córdoba, Martín) Llaryola y ahora a Axel Kicillof”, reseñó el jefe comunal en declaraciones a la AM 1270.

“Cada vez que tiene que enfrentar a alguien, cae en lo más bajo y en la mayor irresponsabilidad institucional, que es emular con Inteligencia Artificial o algún programa de edición algo que el autor no dijo”, hecho que “habla de la vocación de esta gestión de hacer campaña como gobierna: de manera cruel”, enfatizó.

Por otra parte, desestimó la “estigmatización” a los bonaerenses que realizó LLA con la foto de campaña en La Matanza. “Cada vez vienen más porteños a vivir al Conurbano”, mientras que “la población de la Ciudad de Buenos Aires se mantiene estable desde hace muchos años y duplica la población con los bonaerenses que van a trabajar ahí para mantener la actividad económica porque no producen nada”, graficó.

Asimismo, puso de relieve que “se vienen a vivir a nuestra zona porque es más tranquila y más segura que muchos barrios porteños”, y las zonas donde existe vulnerabilidad social “tiene que ver con que, la inversión por habitante de la Ciudad de Buenos Aires, es 10 veces mayor a la que tiene un ciudadano bonaerense”.

“Los intendentes bonaerenses somos artífices de una alquimia increíble que permite que con poco dinero hagamos muchas obras y sostengamos las ciudades”, enfatizó Sujarchuk.

En cuanto a la conformación de la lista a diputados nacionales, consideró que “tiene que ser alguien que pueda sintetizar a la mayoría de Fuerza Patria, la gestión que se viene realizando en la Provincia y la capacidad de enfrentar a los candidatos del oficialismo que llevan adelante un cúmulo de mentiras, con un nivel de dislate en la economía, en la crueldad, el ataque a la discapacidad y en materia seguridad”.

“Necesitamos que quienes conformen la lista tengan la capacidad de expresar a la sociedad que es importantísimo tener una fuerza legislativa que se plante frente a este modelo”, finalizó el alcalde escobarense.