Kicillof reclamó que Milei “devuelva lo que le robó a los bonaerenses”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reiteró su reclamo por la abultada deuda que Nación mantiene con el principal distrito del país.

Además, aclaró que lo aprobado esta semana en la Legislatura de la Provincia “no es endeudamiento, se llama financiamiento y simplemente cubre los vencimientos que tiene la Provincia por el endeudamiento que viene de la época de (María Eugenia) Vidal”.

“Pero que lo aprueben, ni bien lo mande, rapidito Toto, que apruebe todo lo que tiene que aprobar porque ya más lío no nos pueden armar, nos deben 13 mil millones de pesos”, bramó Kicillof, apuntando a la figura del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

En rueda de prensa tras un acto de entrega de patrulleros en La Plata, el mandatario sostuvo que “hay legisladores libertarios en la Provincia... que vayan a pedirle a sus amigos y socios que nos devuelvan la plata que le robaron a la Provincia en vez de hablar de lo que tenemos que hacer”.

Axel Kicillof sobre el aval de Nación a la toma de deuda que le habilitó la Legislatura. "Que lo aprueben ni bien lo mande. Rapidito Toto". 👇🏻 pic.twitter.com/MkHlNNoKVf — Belén Robledo (@belurob_) December 5, 2025

“Estamos reclamando a la Corte Suprema de Justicia, le está dando la razón a todas las provincias y esperamos que nos reciban a nosotros”, anexó Kicillof.

Luego exclamó: “Que nos devuelva Milei lo que le robó, no a este gobernador, a los bonaerenses. Le robó en seguridad, no estamos hablando de timba, los patrulleros que se pagaban con el Fondo de Seguridad que nos pasaba Nación y que Milei se robó para generar ese falso superávit en base a plata que no le da a los jubilados, no le da a las provincias y además no hace ni termina las obras”.

“Que nos devuelven la plata y después empezamos a hablar”, sentenció el gobernador de la provincia de Buenos Aires.