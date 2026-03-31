En plena tensión con el Gobierno, Chiqui Tapia recibió el apoyo de Infantino

Luego de la turbulenta jornada del lunes, con la denuncia de la senadora Patricia Bullrich contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio ‘Chiqui’ Tapia cosechó un respaldo clave durante un evento de la FIFA.

Al participar en Doha, Qatar, de la reunión de la Comisión de Reglas de Juego de la FIFA, Tapia compartió el encuentro con Gianni Infantino, presidente de la entidad madre del fútbol mundial.

Una vez finalizado el acto protocolar, el titular de la AFA posteó una distendida foto en sus redes sociales junto a Infantino y al titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez.

¡Gracias a Gianni Infantino y @agdws por el apoyo! pic.twitter.com/SzsasRMnRt — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) December 16, 2025

“Gracias a Gianni Infantino y a Alejandro Domínguez por el apoyo”, publicó Chiqui Tapia.

El mensaje pareció estar directamente relacionado a la ofensiva de Bullrich contra la AFA.

Cabe recordar que la exministra de Seguridad denunció a Tapia y al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, ante la Conmebol por irregularidades en el manejo de dinero proveniente de publicidad y de la Selección Argentina.

La respuesta de Toviggino fue contundente. “La AFA es una asociación privada, no un organismo del Estado. Su dinero no es público y sus contrataciones no se rigen por la ley de compras públicas”, retrucó, y hasta ironizó con la cadena de locales gastronómicos liderada por el hijo de Bullrich.