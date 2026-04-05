El Gobierno le declara la guerra a Chiqui Tapia y pide los balances contables de la AFA

El Ministerio de Justicia de Argentina, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), anunció que intimará formalmente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Liga Profesional de Fútbol para que brinden información sobre sus balances contables y financieros.

La medida exige que presenten documentación respaldatoria de movimientos de dinero, gastos e inversiones, con cifras que superan los “USD 111 millones en el caso de la AFA y USD 340 millones en el caso de la Liga”.

A través de un comunicado publicado en redes sociales y compartido por el presidente Javier Milei, la cartera de Justicia advirtió que la AFA debe cumplir con las mismas obligaciones contables que cualquier entidad registrada, ya que es una asociación civil sin fines de lucro, y que nadie “está por encima de la ley”.

En tanto, la IGJ solicitará documentos y explicaciones sobre gastos e inversiones vinculados a actividades no incluidas en los estatutos de la AFA.

Fuentes oficiales deslizaron que el incumplimiento dentro del plazo establecido podría derivar en sanciones económicas severas para las entidades y sus directivos.

La arremetida del Gobierno contra la entidad presidida por Claudio ‘Chiqui’ Tapia va en sintonía con la denuncia presentada días atrás en la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por la senadora Patricia Bullrich ante supuestas irregularidades en dinero proveniente de publicidades y de la Selección Argentina.

A raíz de lo acontecido, la AFA respondió a través de un comunicado formal, mientras que el tesorero Pablo Toviggino cruzó a Bullrich por los emprendimientos de su familia.

Por su parte, Tapia se mostró con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y su par de la Conmebol, Alejandro Domínguez, al tiempo que les agradeció por el respaldo otorgado.