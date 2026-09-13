Política | 13 feb 2026
Vía X
Milei eufórico: “Argentina despega”
El Presidente de la Nación se refirió a los triunfos legislativos del Gobierno a lo largo de la semana. Se le sumaron la senadora Bullrich y el titular de Diputados, Martín Menem.
El presidente de la Nación, Javier Milei, celebró a través de las redes sociales los recientes triunfos parlamentarios del oficialismo en el Congreso.
“Argentina despega. 1. Empleo y Flexibilidad. 2. Justicia y Orden. 3. Comercio y Prosperidad. MAGA: VLLC!”, resumió el líder libertario, al aludir a la reforma laboral, la baja en la edad de imputabilidad y el acuerdo Mercosur-Unión Europea.
ARGENTINA DESPEGA— Javier Milei (@JMilei) February 13, 2026
1. Empleo y Flexibilidad
2. Justicia y Orden
3. Comercio y Prosperidad
MAGA.
VLLC!
En igual tenor, la jefa del bloque libertario en el Senado de la Nación, Patricia Bullrich, se refirió puntualmente al Nuevo Régimen Penal Juvenil.
“Por todas las víctimas de menores delincuentes, media sanción del régimen penal juvenil. Mientras las familias lloran y vuelven a sus casas sin justicia, los menores que delinquen salen libres, sin antecedentes y sin consecuencias”, ponderó.
POR TODAS LA VÍCTIMAS DE MENORES DELINCUENTES, MEDIA SANCIÓN DEL RÉGIMEN PENAL JUVENIL— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 12, 2026
Mientras las familias lloran y vuelven a sus casas sin justicia, los menores que delinquen salen libres, sin antecedentes y sin consecuencias.
Eso se termina.
El menor que mata, paga. El que…
En ese sentido, dijo que “eso se termina. El menor que mata, paga. El que roba, responde. Es el primer paso para que nunca más la edad sea una excusa para el crimen”.
Finalmente, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, manifestó que “ se dio media sanción al Acuerdo Unión Europea–MERCOSUR. En línea con la política internacional impulsada por el presidente Milei”.
“Damos un paso histórico para que la Argentina deje atrás el aislamiento y vuelva a integrarse al mundo con reglas claras y previsibilidad”, aseveró el líder parlamentario.
🟪 Hoy se dió media sanción al Acuerdo Unión Europea–MERCOSUR 🇪🇺🇦🇷— Martin Menem (@MenemMartin) February 13, 2026
En línea con la política internacional impulsada por el presidente @JMilei , damos un paso histórico para que la Argentina deje atrás el aislamiento y vuelva a integrarse al mundo con reglas claras y… pic.twitter.com/cHSwRTQnzq
Asimismo, el dirigente riojano consignó que “de esta manera, nuestro país se convierte en el primero del bloque en avanzar legislativamente con este acuerdo estratégico”.
“Gracias a todos los diputados y a la mesa política por el trabajo y la convicción. Un especial reconocimiento al canciller Pablo Quirno por su dedicación para que este acuerdo se haga realidad”, cerró Menem.