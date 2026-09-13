Diputados se encamina a aprobar la reforma laboral en otra jornada con incidentes

La Cámara de Diputados de la Nación continúa el debate del proyecto de modernización laboral y se estima que la votación sería cerca de la medianoche de este jueves.

La sesión extraordinaria comenzó pasadas las 14 horas, con fuertes cruces en el recinto tras el ajustado quórum que consiguió La Libertad Avanza.

En la oposición generó malestar la maniobra del oficialismo para aprobar a mano alzada el plan de Labor Parlamentaria.

También hubo malestar en el peronismo con los gobernadores que aportaron los votos y en definitiva ayudaron al bloque libertario para iniciar la discusión en el recinto.

De aprobarse, el proyecto regresará al Senado –la Cámara de origen-, ya que se eliminó el polémico artículo de las licencias médicas.

En los alrededores del Congreso volvieron a producirse incidentes entre manifestantes y la Policía, tal como había sucedido la semana pasada.

El momento de mayor tensión fue cuando un grupo minúsculo derribó el vallado, y los efectivos de seguridad desplegaron el operativo antipiquetes.

En ese instante hubo enfrentamientos entre manifestantes y agentes policiales. Lanzaron piedras, botellas y proyectiles, y la respuesta fue con gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar a quienes generaban desorden.