Reacción opositora: “Echar culpas, el deporte favorito de Kicillof”

El presidente del bloque de diputados bonaerenses de UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, cuestionó el mensaje brindado por el gobernador Axel Kicillof en la Asamblea Legislativa de este lunes.

“La defensa de la salud pública no puede ser solo un discurso contra el ajuste nacional. También requiere ordenar la obra social más grande de la Provincia, garantizar prestaciones reales y transparentar la gestión”, arremetió el legislador opositor.

El Gobernador se pelea con Cristina y se amiga con Sarmiento. Definitivamente está en campaña pic.twitter.com/p1oIQtYJS2 — Diego R Garciarena (@dgarciarena) March 2, 2026

En ese sentido, puso de relieve que “IOMA es responsabilidad exclusiva del Gobierno bonaerense, y allí todavía no vemos una reforma profunda ni los recursos de los afiliados garantizando las prestaciones”.

En lo que hace a la economía y el reclamo de la quita de los recursos que le corresponden a la Provincia, el parlamentario marplatense aseveró: “Señor gobernador, cuente con nosotros para reclamar lo que le adeudan a la Provincia y a defender todos los intereses de los bonaerenses”.

“Ahora bien, no nos pida que defendamos a una gestión deficitaria que no escucha, no dialoga, no gestiona y no prioriza los temas que preocupan a nuestros vecinos”, contrastó.

Por otra parte, destacó el proyecto de regulación del trabajo en plataformas digitales anunciado por el primer mandatario provincial, a la vez que advirtió que durante el discurso “no hubo ni una palabra sobre ludopatía y juego online. La economía digital no es solo apps de reparto; también son apuestas que están afectando a miles de jóvenes bonaerenses”.

Síntesis:



Gobernador, que piensa hacer con la educación?

- Milei

- Con la salud?

- ⁠Milei

- ⁠Con la inseguridad?

- ⁠Milei

- ⁠Con la ludopatía?

- ⁠Milei

- ⁠Con la Provincia de Buenos Aires?

- ⁠Milei — Diego R Garciarena (@dgarciarena) March 2, 2026

“Para el gobernador la educación es prioridad pero no comenzaron las clases; la salud es prioridad, pero IOMA está por colapsar; la seguridad es prioridad, pero la Policía tiene salarios atrasados, al igual que todos los empleados públicos de la provincia”, remató Garciarena.

En similar tono se pronunció el jefe de la bancada de Hechos + UCR en el Senado, Marcelo ‘Chuby’ Leguizamón, al ironizar: “Impecable el gobernador, finalmente encontró un objeto que lo representa a la perfección. El atril está clavado, igual que su gobierno. Es un artista de la parálisis”.

También sostuvo que “mientras los gremialistas aplauden desde los palcos el discurso del gobernador, miles de chicos bonaerenses hoy no pudieron empezar las clases. La Provincia de Kicillof es un mar de contradicciones”.

“Hoy el gobernador celebra su gestión sanitaria, pero los trabajadores de la salud vienen denunciando salarios que pierden frente a la inflación, contratos precarios y condiciones laborales críticas. No se puede sostener un sistema de salud sólido con profesionales agotados y mal pagos. Mientras en el discurso todo funciona, en la realidad los hospitales hacen equilibrio para no colapsar”, acotó.

🧵 EDUCACIÓN:



Kicillof se gasta páginas enteras relatando una "revolución educativa" imaginaria, donde la Provincia tiene más horas de clases que el resto. Pero la realidad es otra: hoy las escuelas están cerradas. pic.twitter.com/7TmrTjl47V — Marcelo Leguizamón Brown 🩵 (@chubyleguizamon) March 2, 2026

Finalmente, en materia de seguridad, Leguizamón planteó que “el gobernador habla de una Provincia segura que sólo existe en el perímetro vallado que lo rodea”.

“Vuelve a leer estadísticas prolijamente armadas mientras en la calle a los bonaerenses nos matan por un celular, por una moto o por resistirnos a una entradera. Gobernar no es negar la realidad: es enfrentarla”, remató.