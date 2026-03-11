Bianco cuestionó el megaproyecto libertario que atenta contra la “autonomía” municipal

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, salió al cruce del megaproyecto de La Libertad Avanza para eliminar o reducir tasas en alrededor de 100 comunas de la Provincia.

“En la última semana se produjo una nueva avanzada de concejales de La Libertad Avanza para restringir o prohibir la aplicación de tasas municipales”, contextualizó el funcionario de la administración de Axel Kicillof.

En la habitual conferencia de prensa de los lunes, advirtió que “esto es muy grave, ya que avanza sobre la autonomía y libertad de cada uno de los municipios”.

“Lo hacen con el argumento de que no permiten la competitividad en la producción y en la industria. Es absolutamente falso: las verdaderas razones de la caída de la producción y el trabajo son las políticas económicas nacionales, la apertura importadora, la apreciación cambiaria, la destrucción del mercado interno y la caída de los ingresos”, sentenció Bianco.

🔴 AHORA | El ministro @Carli_Bianco brinda una conferencia de prensa junto a @CostaAugusto9 y @EstelaEDiaz.



Seguila en vivo ⬇️https://t.co/0GBaiyNf3f — Gobierno PBA (@BAProvincia) March 9, 2026

Por otra parte, el ministro ponderó el acuerdo alcanzado en paritarias con los trabajadores estatales bonaerenses.

“La propuesta contempla un total de 9 % de aumento: 5 % para el mes de marzo y 2,5 % para abril, que se suman al 1,5 % correspondiente al mes de febrero ya liquidado”, detalló.

Acto seguido, puso de relieve que “el Gobierno bonaerense realiza un esfuerzo muy grande para acompañar a los y las trabajadoras en este contexto tan adverso”.

