‘Toty’ Flores advirtió que “hoy la situación social es peor que la del 2001”

El dirigente social Héctor ‘Toty’ Flores, recientemente incorporado al Gabinete del intendente Fernando Espinoza en La Matanza, explicó que su decisión tiene que ver con la necesidad de actuar frente a la crisis social que atraviesan los sectores más vulnerables.

“Fue una sorpresa que el intendente me llamara y me propusiera trabajar en la gestión haciendo fundamentalmente lo que siempre hice, que es impulsar cooperativas de trabajo”, puntualizó el concejal con mandato cumplido por Juntos por el Cambio.

En declaraciones a Radio 10, el flamante subsecretario de Economía Social y Productiva puso de relieve que el objetivo es reforzar políticas de contención y generación de empleo en un distrito fuertemente golpeado por la crisis productiva.

“La política de destrucción de la industria que tiene el Gobierno nacional, con Milei a la cabeza, mira especialmente a La Matanza porque es el distrito con mayor concentración de trabajo industrial”, detalló.

Asimismo, aseveró que “la situación que estamos pasando en estos lugares es tremenda, peor que en 2001”.

A diferencia de aquella crisis que terminó con el Gobierno de la Alianza, mencionó que hoy desaparecieron incluso las changas que permitían complementar ingresos.

“Antes el plan social se ayudaba con la changa: cortar pasto, pintar una casa, trabajar en construcción o en casas de familia. Hoy eso desapareció”, alertó Flores.

“Hay gente que sale todo el día a buscar trabajo y vuelve sin nada. Me dicen: ‘¿No tenés aunque sea un paquete de fideos? Caminé todo el día y no pude hacer un solo corte de pasto’”, describió Flores.

En igual tono, manifestó que “los comedores no alcanzan y además hay una estigmatización tremenda contra todo lo comunitario. Hay gente que tiene una verdulería, va al Mercado Central, trae mercadería y hace un comedor solidario, pero después la acusan de quedarse con la plata”.

Flores también describió cómo la situación económica afectó a la histórica cooperativa La Juanita, fundada en el barrio La Juanita de Gregorio de Laferrere.

“Tuvimos que cerrar el taller de costura porque no lo podíamos sostener”, reveló, para luego recordar que “llegamos a exportar 100 mil remeras a Italia y teníamos 40 personas trabajando en el taller”.

“Vendemos el pan a mil pesos el kilo en el barrio y producimos unos 300 kilos por día, pero este año cayó la venta corporativa de pan dulce porque muchas empresas dejaron de comprar o directamente ya no existen”, sumó el exdiputado nacional.

En cuanto a la polémica desatada por sumarse a una gestión peronista, teniendo en cuenta su historia junto a la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, afirmó que “lo más importante es integrar un espacio donde se esté pensando en la gente en el momento más difícil que nos está tocando”.

“La cooperativa La Juanita nunca tomó planes sociales. Eso fue lo que nos distinguió de otros movimientos piqueteros”, recordó.

Luego informó que “conversamos (con Carrió) y me dijo que no estaba de acuerdo con integrar una gestión en este momento, pero también coincidimos en que algo hay que hacer por la gente que está sufriendo”.

“Quedamos amigos como siempre. Podés tener diferencias políticas sin perder todo lo construido con una persona”, aclaró.

Finalmente, manfestó que “es un momento de hacer, porque si no te quedás en el testimonial ¿Qué le vas a decir a la gente, que espere al año que viene? Tenés que actuar ahora. A los sectores que hoy están sufriendo los vas a representar en una elección si actuás ahora. Si no actuás y solo especulás con el año que viene, no existís”.

