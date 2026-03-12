La reflexión de Grabois tras el Adornigate: “Caterva de hijos de puta”

El diputado nacional de Fuerza Patria, Juan Grabois, cargó con vehemencia contra el Gobierno nacional, en medio del escándalo que salpica al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“Mirá si iba a tener moral esta caterva de hijos de puta. Señalaban con falso espanto lo que querían repartirse”, apuntó Grabois, luego de la polémica por el viaje de la esposa de Adorni a Estados Unidos en el avión presidencial junto a la comitiva oficial.

A través de su cuenta de X, el legislador también se hizo eco del viaje de Adorni a Punta del Este el último fin de semana largo en un avión privado que habría pagado con fondos públicos, según reveló su amigo y periodista Marcelo Grandío.

Mirá si iba a tener moral esta caterva de hijos de puta. Señalaban con falso espanto lo que querían repartirse. Pertenecer al jet set, usufructuar cargos públicos, codearse con los poderosos, frotarse con la farándula, alojarse en hoteles de lujo, veranear en Punta del Este y… — Juan Grabois (@JuanGrabois) March 12, 2026

“Pertenecer al jet set, usufructuar cargos públicos, codearse con los poderosos, frotarse con la farándula, alojarse en hoteles de lujo, veranear en Punta del Este y banquetear con la tuya”, ironizó Grabois.

Y concluyó: “Van mostrando su verdadera cara. Si les seguís creyendo, respetuosamente te pido, revisá si no te guía el odio que han esparcido a base de sobres y mentiras”.