viernes 13 de marzo de 2026 - Edición Nº4374

Política | 13 mar 2026

Peculado

Amplían denuncia contra Adorni: “Hay malversación de caudales públicos”

Es por el uso del avión presidencial por parte de la esposa del jefe de Gabinete. El abogado Gregorio Dalbón expuso que configura delitos vinculados al uso indebido de bienes del Estado.

Deslomados en Nueva York.
TAGS: MANUEL ADORNI, NUEVA YORK, AVION PRESIDENCIAL

El abogado Gregorio Dalbón ratificó la ampliación de su denuncia contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y mencionó que “el delito principal es que la mujer haya viajado en el avión presidencial”.

“Aquí hay malversación de caudales públicos y uso indebido de bienes del Estado por parte de una persona que no es funcionaria”, alertó el letrado en declaraciones a Radio 10.

Además, resaltó que “esto está configurado y confesado por Adorni”, al tiempo que relativizó la defensa realizada al funcionario por el presidente Javier Milei.

“Si estafás a una persona o a diez, sos un estafador. Si robás un peso o robás diez pesos, sos un ladrón”, graficó.

La explicación de Milei es infantil y deja al descubierto que no tiene fundamento fáctico ni jurídico para defender a su funcionario”, acotó Dalbón.

Asimismo, sembr dudas sobre cómo se habría financiado el viaje a Nueva York y sugirió que podría investigarse si existe un eventual enriquecimiento ilícito.

Habrá que analizar si la declaración jurada de Adorni permite afrontar un viaje de esas características. Por lo que uno ve en un primer momento, no le estaría dando”, puntualizó.

Acto seguido, recordó que “los bienes del Estado pertenecen a los funcionarios para cumplir funciones públicas, no para cuestiones personales”.

Vale mencionar que la causa ingresó en el juzgado federal de Daniel Rafecas y se suma a otras denuncias que, según él, complican al Gobierno.

“Ahora el Gobierno tiene denuncias por estafa, por coimas y la que le faltaba: malversación de caudales públicos”, sentenció el profesional del derecho.

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