Amplían denuncia contra Adorni: “Hay malversación de caudales públicos”

El abogado Gregorio Dalbón ratificó la ampliación de su denuncia contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y mencionó que “el delito principal es que la mujer haya viajado en el avión presidencial”.

“Aquí hay malversación de caudales públicos y uso indebido de bienes del Estado por parte de una persona que no es funcionaria”, alertó el letrado en declaraciones a Radio 10.

🗣️ “Si la necesita a su esposa que vaya a terapia y que paguen un psicólogo con la suya”



🎙️ @Gregoriodalbon en diálogo con @Gatosylvestre en #MañanaSylvestre pic.twitter.com/B9U2lVArRG — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) March 13, 2026

Además, resaltó que “esto está configurado y confesado por Adorni”, al tiempo que relativizó la defensa realizada al funcionario por el presidente Javier Milei.

“Si estafás a una persona o a diez, sos un estafador. Si robás un peso o robás diez pesos, sos un ladrón”, graficó.

✈️ Abrieron una investigación por los vuelos de Manuel Adorni a Nueva York y Punta del Este



⚖️ La Procuraduría de Investigaciones Administrativas inició un expediente.



🤔 El objetivo es determinar si la conducta del jefe de Gabinete en ambos episodios está emparentada con… pic.twitter.com/S1FZ64DS4w — ANDigital (@ANDigitalOK) March 13, 2026

“La explicación de Milei es infantil y deja al descubierto que no tiene fundamento fáctico ni jurídico para defender a su funcionario”, acotó Dalbón.

Asimismo, sembr dudas sobre cómo se habría financiado el viaje a Nueva York y sugirió que podría investigarse si existe un eventual enriquecimiento ilícito.

✈️ Además de la esposa de Manuel Adorni, deslizan que en el vuelo a Nueva York “había otras mujeres”



👩🏽‍🦰👩🏽‍🦱👱🏽‍♀️ La denuncia fue efectuada por la diputada Marcela Pagano, ahora lejos de La Libertad Avanza.



😱 Dijo desconocer si se trata de “esposas u otro tipo de acompañantes”.… pic.twitter.com/pSDQaUm2xI — ANDigital (@ANDigitalOK) March 12, 2026

“Habrá que analizar si la declaración jurada de Adorni permite afrontar un viaje de esas características. Por lo que uno ve en un primer momento, no le estaría dando”, puntualizó.

Acto seguido, recordó que “los bienes del Estado pertenecen a los funcionarios para cumplir funciones públicas, no para cuestiones personales”.

🙏🏽 Conductor de la TV Pública rogó por Manuel Adorni: “Déjenlo en paz”



🗣️ Se trata de Marcelo Grandío, favorecido con un ciclo en el canal estatal desde el ascenso del actual jefe de Gabinete.



✈️ El mes pasado viajaron juntos a Punta del Este en un vuelo privado.… pic.twitter.com/Iq3gwuBvjK — ANDigital (@ANDigitalOK) March 12, 2026

Vale mencionar que la causa ingresó en el juzgado federal de Daniel Rafecas y se suma a otras denuncias que, según él, complican al Gobierno.

“Ahora el Gobierno tiene denuncias por estafa, por coimas y la que le faltaba: malversación de caudales públicos”, sentenció el profesional del derecho.