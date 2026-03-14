Siembran dudas sobre el futuro de Adorni: “Espert empezó de manera similar”

El diputado nacional del Partido Socialista, Esteban Paulón, volvió a aludir al escándalo protagonizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al llevar a su esposa en el avión presidencial y aclaró que “no es nueva” esta situación.

“Lo que sí es nuevo es un gobierno que sobreactúa esta austeridad, que sobreactúa la lucha contra determinados privilegios, que le está pidiendo a la sociedad argentina un sacrificio enorme en aras de un futuro mejor y que el ajuste lo va a pagar la casta, aparte, la cara más visible de esa retórica es la que se sirve de esos privilegios del Estado. Y que ya no es un tema personal de Adorni”, reflexionó..

Acto seguido, evaluó que “cuando sale todo el Gabinete a apoyarlo a Adorni ayer, por orden de Karina Milei, de Javier Milei, evidentemente el gobierno argentino está diciendo: ‘Estamos de acuerdo con esta actitud. Tomá, Adorni, se terminó la lucha contra la casta. Vamos a ver cómo nos servimos de los recursos públicos’”.

“Y lo que podría ser simbólicamente menor, porque ahí hay una discusión, de hecho el propio presidente lo ha planteado en términos del costo marginal, que es discutible, dice: ‘El avión tiene 39 asientos, van 38, subís uno más, es un costo cero’. Lo que tiene un costo enorme es en relación al contrato que este gobierno y este partido político le propuso a la sociedad, que era justamente sacrificio, sangre, sudor y lágrimas a cambio de un futuro desarrollo, pero el sacrificio lo vamos a hacer todos”, puntualizó el legislador opositor en declaraciones a Perfil.

Así las cosas, puso de relieve que “cuando uno lo ve a Manuel Adorni con su familia subir a un avión privado para ir a Punta del Este un fin de semana o llevar a su esposa a un hotel de siete estrellas en la Quinta Avenida de Nueva York, y además interpreta eso como ‘deslomarse’ en un contexto muy complejo económico y social de Argentina, creo que es un tema que lesiona fuertemente este pacto que tenía el gobierno con la sociedad”.

“Adorni decidió subir a la mujer, Adorni decidió, en lugar de tomar un avión de línea, no es una persona que creo que hoy, si tomara un avión de línea a Punta del Este o el buque que cruza el Río de la Plata, tuviera ningún tipo de problema, porque es una persona que hasta ahora se había percibido como una persona del común que hoy está desarrollando una tarea extraordinaria. Entonces, estas actitudes y estas decisiones las toma Adorni. Por supuesto que sobre esto se monta un malestar que hay evidente en una parte del gobierno”, insistió Paulón.

Finalmente, advirtió que “José Luis Espert empezó de una manera similar: ‘No pasa nada, no hay delito. Bueno, pasa, pero no es delito. Bueno, podría haber sido delito, pero no lo sabía. Nunca viajé. Bueno, sí viajé’. Reportajes, explicaciones, videos de YouTube, vivos en Instagram. Nada termina de aclarar”.

“La percepción de la sociedad es que hay mucha dificultad para explicar algo que, si hubiera elementos, se explica muy rápidamente. Y en ese sentido aparecen las dudas. Con Espert en su momento fue bajarlo de la lista de candidatos a diputados nacionales. A Adorni le podría pasar lo mismo con la jefatura de Gobierno”, remató.