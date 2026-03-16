Adorni se defendió por el oneroso paseo de su esposa: “Fue un error, no un delito”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue a los estudios de LN+ en tren de intentar justificar la presencia de su mujer Bettina Angeletti en la comitiva presidencial que viajó a los Estados Unidos y dijo que “no fue un delito, fue un error”.

Asimismo, deslizó que el video en el que aparece subiendo a un vuelo privado a Punta del Este, pagado con “plata del Estado” según reveló su propio anfitrión en el país vecino, surgió “desde adentro” del Gobierno.

“El video está claro que es nuestro, de las puertas adentro del Gobierno”, arremetió el titular de la mesa ministerial y planteó que “está claro que tenemos un problema interno, el video fue tomado de un acto privado, divulgado un mes después del episodio. Obviamente el video fue grabado desde adentro de los edificios públicos”.

💬 "El video fue tomado de un acto privado y divulgado un mes después del episodio"



🔹@madorni se refirió a las imágenes que circularon, donde se lo ve dirigiéndose al avión privado junto a su familia.



📺 En La Cornisa pic.twitter.com/0EYtOknpVT — La Nación Más (@lanacionmas) March 16, 2026

De todos modos, afirmó que estos escándalos no afectan su postulación a jefe de Gobierno porteño. “Esto no cambia nada de nada”, exclamó y sostuvo que las críticas a ambos viajes son “un golpe para desestabilizar” al Gobierno.



“Presidencia la invita, por supuesto que no advertí el error que iba a cometer aceptando esa invitación. Fue una pésima decisión”, indicó Adorni sobre la inclusión de su esposa en el avión presidencial.

Luego aclaró que “no generó ni un dólar de gasto para el Estado” y resaltó que la administración libertaria “la más austera de la historia”.

🗣️ "Lo que sucedió no fue un delito, fue un error"



🔵 @madorni se disculpó por haber aceptado que su esposa lo acompañara en el avión presidencial.



📺 Lo viste en La Cornisa pic.twitter.com/nRyRzqkMhs — La Nación Más (@lanacionmas) March 16, 2026

En cuanto a la escapada a Punta del Este, indicó: “No tengo nada que ocultar, es el dinero familar gastado en una actividad de cuatro días de vacaciones con mis nenes”.

Por último, prometió mostrar las facturas de sus gastos en la ciudad balnearia uruguaya, “si me lo requieren”, aunque no precisó cuando ni ante quienes lo haría.

“Cada vez que se cometa un error nos sentaremos, lo explicaremos y pediremos las disculpas del caso, porque no somos dioses, somos humanos”, completó.

