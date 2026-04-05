“La escopeta fue robada”: Habló el abuelo del tirador de la escuela

La localidad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, no logra salir de la consternación, tras el ataque criminal de un joven de 15 años en un escuela, quien asesinó a otro compañero de 13.

Con el correr de las horas y la investigación en curso, afloran detalles y datos trascendentales sobre la planificación del asesinato perpetrado por el adolescente identificado por G.M.

Una de las primeras certezas fue que el agresor efectuó los disparos con una escopeta. A partir de entonces, la lupa de la Justicia giró en torno al dueño del arma de fuego.

Se confirmó posteriormente que el arma homicida es propiedad de su abuelo, quien negó habérsela prestado a su nieto.

Por el contrario, reveló que fue sustraída de su sin su consentimiento. “La escopeta fue robada de acá adentro”, señaló.

En declaraciones a América, confirmó la realización de una denuncia pertinente, al tiempo que dijo sentir “muchísima tristeza”.

😔 Habló el abuelo del adolescente que mató a un compañero en Santa Fe



El familiar de Gino, de 15 años, aseguró que el arma fue robada de su casa y negó haberle enseñado a disparar:



💬 “La escopeta fue robada; yo no le enseñé a disparar, él nunca cazó conmigo”, dijo Héctor en… pic.twitter.com/v5zTdWMFEF — ANDigital (@ANDigitalOK) March 31, 2026

Incluso, echó por tierra la supuesta hipótesis de que le habrían enseñado a tirar al menor. “Él nunca cazó conmigo, ni siquiera tengo cartucho yo”.

“Yo no le enseñé nunca a usarla”, ratificó.

El caso

El país amaneció consternado el último lunes lunes tras conocerse que un estudiante de la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal, ingresó armado, abrió fuego y mató a un compañero.

Además de la víctima fatal, se registraron al menos dos heridos a causa de los perdigones disparado por el arma.

En el marco legar, se confirmó que el joven tirador no es imputable, ya que la reciente Ley Penal Juvenil –que baja la edad de imputabilidad a 14 años- entrará en vigencia a mediados de septiembre.