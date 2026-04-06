Caputo no duda del triunfo en 2027: “Va a ser un paseo por el parque”

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, ratificó su vehemente cuestionamiento público a otros economistas, defendió al jefe de Gabinete Manuel Adorni, relativizó los créditos millonarios a allegados de La Libertad Avanza y se mostró despreocupado por el rumbo del modelo.

“Digo lo que me sale”, matizó el funcionario, al tiempo que aclaró: “No hablo como un político sino como un ciudadano más y creo que eso se valora”.

“Yo opino bárbaro de Adorni, en el pasado tuvimos muchos ministros que parecían impolutos pero se robaban hasta el agua de los floreros y hay que ser no parecer. Yo creo que él se tiene que defender en la justicia; hay que defenderse en la Justicia, no en los medios”, sopesó.

En tanto, manifestó en declaraciones a LN+ que “lo de Adorni no afecta en nada ni al Riego País ni las inversiones, lo que afecta es la volatilidad política; mientras la alternativa sea el kirchnerismo, que es el infierno…”.

🗣️ "Lo de Manuel no afecta en nada al riesgo país ni a las inversiones. Lo que sí afecta es la volatilidad política"



🔵 Luis "Toto" Caputo habló de la influencia en la economía de los escándalos políticos.



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“El kirchnerismo para mucha gente es el infierno, pero mientras haya gente que piense que eso puede volver, habrá riesgo”, pero la probabilidad de que vuelva el kirchnerismo para él es “es cero, no tienen ni margen de error, es cero”.

“Eso es lo que pienso yo, pero yo tengo que mirar lo que piensa el mercado, aunque la probabilidad sea baja, el temor está”, acotó y se entusiasmó: “El año que viene no va a ser un clásico año electoral argentino, va a ser un paseo por el parque”.

“La mayoría del periodismo nos odia”

“Yo creo que la mayoría del periodismo nos odia, por eso yo me guío por los datos, los datos miden la realidad y son incontrastables, estamos en récord de producto bruto y actividad económica y yo creo que se nota pero los medios tratan de instalar que no se nota. El periodismo nos declaró la guerra”, disparó.

Asimismo, dijo que “no hay estanflación, tratan de instalar que hay una mega recesión cuando el consumo privado está en nivel pico histórico”.

💬 "El desequilibrio en la inflación se produjo por una menor demanda de pesos. Eso es confianza y hay que reconstruirlo"



🔵 "Toto" Caputo explicó los niveles actuales de inflación en nuestro país.



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“Puede ser que la inflación venga más alta en marzo por la guerra y otras cuestiones. La inflación es un monstruo que no terminamos de domar”, reconoció y luego mencionó que “el precio del petróleo es una decisión privada y no nos vamos a meter”.

“Estamos haciendo lo que hay que hacer para que la inflación baje, y si hacés las cosas bien, tarde o temprano la inflación en Argentina va a acompañar a la inflación internacional”, resumió.

¿Favoritismo en créditos?

“Los funcionarios pidieron créditos inducidos por mi, se los digo a todos porque son una oportunidad que motoriza la economía y es la mayor justicia social”, aseveró el titular del Palacio de Hacienda.

Además, dijo que “no hay nada de ilegal ni de inmoral, es patético que lo digan como si fuera un delito”.

🗣️ "En la mayoría de los países en el mundo la gente vive con deuda, pasa que las honra"



🔵 Luis Caputo se refirió al aumento del nivel de endeudamiento en Argentina.



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“Que los de ATE vayan y saquen créditos, tienen las mismas condiciones, ninguna ventaja. Los funcionarios públicos representan apenas el 0.2 % de los créditos. Les recomendaría que todos saquen créditos, lo que pasó en Capital Humano no tuvo nada que ver con eso”, finalizó.