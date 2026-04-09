Milei viaja a Israel en plena guerra: cita histórica y posible cumbre con Trump

En un contexto de extrema volatilidad, el presidente Javier Milei confirmó que viajará a Israel entre el 19 y el 22 de abril. El mandatario participará de las celebraciones por el Día de la Independencia (Iom Haatzmaut), en lo que representa su tercer viaje oficial al Estado hebreo desde que asumió el poder, reafirmando un alineamiento geopolítico sin precedentes en la historia argentina.

La presencia de Milei en el acto central del 21 de abril fue ratificada por la Casa Rosada, aunque la comitiva presidencial monitorea minuto a minuto la evolución de la guerra en Medio Oriente. La seguridad del viaje es el foco de mayor preocupación ante la fragilidad de la tregua actual.

Entre la guerra y la diplomacia

El viaje del mandatario argentino se da en un escenario de "alerta máxima". A pesar de la pausa en las hostilidades directas, la tensión entre Israel e Irán se mantiene en un punto crítico.

Las agencias de inteligencia advierten sobre posibles represalias iraníes tras los últimos movimientos militares en la región.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, también invitado a la ceremonia, ha exigido el fin de los bloqueos en el Estrecho de Ormuz, elevando el tono de la confrontación política internacional.

¿Cumbre Milei-Trump en Jerusalén?

La gran incógnita de la gira es el encuentro con Donald Trump. El líder republicano ha sido invitado para recibir el "Premio Israel" por su apoyo histórico al país. De coincidir en la ceremonia de encendido de antorchas, Milei lograría una foto de alto impacto mundial que consolidaría su posición como el principal aliado de la derecha conservadora en América Latina.

Una agenda de alto riesgo

Además de los actos oficiales, la agenda de Milei incluiría visitas a zonas afectadas por el conflicto y reuniones de seguridad. Fuentes oficiales no descartan que el Presidente aproveche el marco del aniversario de la independencia para realizar anuncios vinculados al traslado de la embajada argentina a Jerusalén, una medida que cuenta con el respaldo de los sectores más duros del gobierno israelí pero que suma presión al complejo tablero regional.

El Presidente viajará acompañado por un círculo íntimo reducido, incluyendo a Karina Milei, para garantizar la operatividad de una gira que promete ser la más riesgosa y políticamente significativa de su mandato.