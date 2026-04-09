Una diputada de Milei admitió que usa pasajes del Congreso para que su hijo viaje a estudiar

La diputada nacional por Salta de La Libertad Avanza (LLA), María Gabriela Flores, quedó en el centro de la controversia tras admitir públicamente que utiliza los pasajes aéreos que le otorga la Cámara de Diputados para que su hijo viaje entre Salta y Buenos Aires. "Los pasajes son míos", sentenció la legisladora para justificar la maniobra.

La confesión de Flores se produjo luego de que se viralizara una imagen en redes sociales y medios locales donde se la veía abordando un avión en el Aeropuerto de Salta junto a su hijo. Ante la consulta periodística, la diputada libertaria no solo confirmó el hecho, sino que le restó gravedad institucional. “En alguna oportunidad puede haber viajado con pasajes del Congreso; esto no es un delito”, aseguró.

La justificación de la legisladora salteña

Flores explicó que el uso de estos recursos públicos está vinculado a la situación académica de su hijo. “Mi hijo estudia Abogacía en Buenos Aires, así que va y viene”, señaló, argumentando que al ser pasajes asignados a su nombre, tiene la potestad de decidir quién los utiliza.

Sin embargo, el reglamento del Congreso establece que los tramos aéreos y terrestres son para uso exclusivo de los legisladores con el fin de facilitar el desempeño de sus tareas parlamentarias y el traslado a sus provincias de origen. El uso de estos beneficios por parte de familiares directos ha sido históricamente un punto de crítica ética y sospecha de malversación de recursos públicos.

Un discurso de austeridad bajo la lupa

El caso de María Gabriela Flores genera un fuerte ruido interno en el bloque de La Libertad Avanza, que llegó al poder con una fuerte impronta de recorte de gastos y ataques a lo que denominan "la casta política". La utilización de viáticos del Estado para fines personales y familiares contradice el discurso de austeridad que el Ejecutivo nacional intenta imponer en todas las áreas de la administración pública.

Hasta el momento, ni la Presidencia de la Cámara de Diputados ni el bloque libertario han emitido un comunicado oficial sobre posibles sanciones o pedidos de informe hacia la legisladora salteña. Mientras tanto, la indignación en las redes sociales crece, especialmente entre los votantes que esperaban un comportamiento diferente de los representantes de la nueva gestión.