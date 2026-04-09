Milei admitió meses “duros” pero afirmó: “La economía ya empezó a levantar vuelo”

Bajo el concepto de "Primero los datos", el presidente Javier Milei difundió un pormenorizado análisis de la situación económica actual, donde combinó una fuerte defensa de su programa con un reconocimiento explícito del esfuerzo social. En su mensaje, el mandatario no esquivó la realidad del bolsillo y admitió que "estos últimos meses fueron duros", argumentando que la caída de la actividad y la inflación fueron el costo necesario para desactivar la crisis heredada de la gestión anterior.

Milei fue tajante al señalar a los responsables de este escenario, calificando como "psicópatas" a los cuadros técnicos del kirchnerismo que, según sus palabras, intentaron hacer volar la economía por los aires el año pasado. Para el jefe de Estado, las tasas altas y el enfriamiento económico de los meses recientes son la consecuencia directa de aquellas maniobras, aunque enfatizó que ese proceso de saneamiento ya está dando sus primeros frutos visibles.

Los datos de pobreza y la crítica al periodismo

Uno de los puntos más disruptivos del mensaje presidencial fue su mención a los indicadores sociales. Milei aseguró que, pese a lo que reflejan los "zócalos televisivos", la Argentina atraviesa el nivel de pobreza más bajo de los últimos siete años. El mandatario arremetió contra el periodismo, acusándolo de ignorar la evidencia empírica para construir un relato basado en anécdotas individuales que van en contra del progreso estadístico y científico.

PRIMERO LOS DATOS

El periodismo se arroga ser la voz de la gente, pero cada día queda más expuesto que no son más que la voz de sus amigos… o directamente de sus jefes.



Podemos discutir la metodología todo lo que quieran, pero los datos son contundentes: la Argentina está… — Javier Milei (@JMilei) April 9, 2026

En ese sentido, el Presidente explicó que las estadísticas reflejan promedios y que, si bien la tendencia general es de mejora, es "intelectualmente deshonesto" decir que todos los argentinos están mejor al mismo tiempo. Al respecto, señaló que existen extremos en la distribución de ingresos que avanzan a diferentes velocidades, razón por la cual consideró vital persistir en el modelo actual para lograr una normalización definitiva de la vida cotidiana.

Pedido de paciencia y señales de reactivación

Hacia el cierre de su comunicación, el líder de La Libertad Avanza hizo un llamamiento a la sociedad para mantener el rumbo y no ceder ante las presiones externas. Milei insistió en que el camino adoptado es el correcto y advirtió que cualquier modificación en la estrategia económica implicaría "dinamitar" lo conseguido hasta la fecha. "Sabemos exactamente qué hay que hacer y lo estamos haciendo", sentenció con tono firme.

El posteo presidencial concluye con una mirada optimista hacia el futuro inmediato, afirmando que, tras el impacto de los meses más críticos, la economía argentina está empezando a mostrar una recuperación con fuerza. Con este mensaje, el Ejecutivo busca renovar el respaldo de su base electoral, pidiendo un margen adicional de paciencia mientras los indicadores macroeconómicos terminan de derramar en la economía real.