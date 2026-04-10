Patricia Bullrich respaldó a Adorni: “No vamos a declarar culpable a nadie”

En el marco de una conferencia de prensa en la Bolsa de Comercio de Rosario, la senadora nacional Patricia Bullrich fijó la postura oficial de La Libertad Avanza ante la situación judicial que salpica al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La legisladora enfatizó la necesidad de respetar la presunción de inocencia y separó la gestión política de los procesos que lleva adelante el Poder Judicial.

"Nos duele, imagínense, la familia de Adorni. Pero ¿cuál es el impacto en el Gobierno? El Gobierno va a seguir con este principio: no vamos a declarar nosotros culpable a nadie si no lo declara la justicia", sentenció Bullrich, buscando dar una señal de estabilidad hacia adentro del Gabinete y remarcando que la administración no juzgará de antemano a sus integrantes.

El respaldo político tras la denuncia patrimonial

Respecto al impacto que el escándalo genera en la estructura oficialista, la senadora reconoció que el proceso resulta doloroso en el plano personal. Sin embargo, aclaró que la gestión de gobierno se mantiene firme y que este tipo de situaciones no alterarán el rumbo político, siempre que no haya un dictamen judicial que demuestre irregularidades.

La estrategia de la Casa Rosada consiste en blindar la figura del Jefe de Gabinete mientras la investigación sigue su curso. Bullrich ratificó esta línea de acción al explicar que la responsabilidad de auditar la evolución patrimonial recae exclusivamente en los tribunales. Al respecto, señaló: "La Justicia está actuando y determinará si sus acciones fueron hechas a derecho o no".

Justicia y silencio estratégico

En relación a la postura de Manuel Adorni, quien optó por el perfil bajo en los últimos días, Bullrich consideró que es una decisión adecuada. "Adorni ha decidido mantener una posición de silencio respecto al tema y dejarlo en manos de la Justicia", explicó la legisladora, argumentando que es el camino para permitir que el proceso legal fluya sin interferencias mediáticas.

Finalmente, la senadora manifestó su optimismo sobre el desenlace de la investigación, aunque supeditó el destino del funcionario a las pruebas legales. "Nosotros tenemos confianza que las cosas van a salir bien, pero en definitiva hay un fiscal y hay un juez que son los que van a decidir", concluyó Bullrich, dejando la definición final en manos del Poder Judicial.