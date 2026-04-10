Kicillof desembarcó en Lincoln y entregó 38 viviendas: “La libertad no es un negocio para pocos”

En una nueva muestra de gestión territorial, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes la entrega de 38 viviendas en el municipio de Lincoln. Acompañado por la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, y el jefe comunal local, Salvador Serenal, el mandatario provincial reivindicó el rol del Estado en la concreción del sueño de la casa propia.

Durante el acto en el barrio Eduardo Mango, Kicillof destacó que el acceso al hábitat es un derecho constitucional que requiere de un compromiso activo. "Este es un día inolvidable para 38 familias de Lincoln que contaron con el acompañamiento de un Estado presente para acceder finalmente a la vivienda", señaló el Gobernador, remarcando que la gestión bonaerense trabaja para que los derechos dejen de ser simples enunciados.

Duras críticas al concepto de libertad de Nación

Fiel a su estilo confrontativo con la Casa Rosada, Kicillof aprovechó el escenario para cuestionar el rumbo económico del país. El mandatario puso en duda la premisa de "libertad" que pregona el presidente Javier Milei, vinculándola con la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

"Es un momento importante para reflexionar acerca de qué libertad nos habla el Gobierno nacional: si la mayoría no puede pagar ni siquiera el alquiler porque no le alcanza el sueldo, no es libertad, es negocio para unos pocos", sentenció el Gobernador. En ese sentido, ratificó que su gestión seguirá apostando a que la vivienda, la salud y la educación sean derechos universales y no privilegios de mercado.

Inversión millonaria y trabajo articulado

Las casas entregadas en esta jornada cuentan con dos dormitorios y fueron financiadas íntegramente por la Provincia a través del programa Bonaerense II - Solidaridad con Municipios. La inversión total ascendió a $ 1.571 millones, permitiendo que las unidades cuenten con redes de agua, cloacas, tendido eléctrico y toda la infraestructura necesaria para su habitabilidad inmediata.

Por su parte, la ministra Silvina Batakis destacó la sintonía con el municipio para terminar las obras pese al contexto nacional. "Nada de esto hubiera sido posible con la lógica del Estado ausente y desertor que nos propone el Gobierno nacional", aseguró la funcionaria. En la misma línea, el intendente Salvador Serenal valoró el cumplimiento de los objetivos compartidos para mejorar la vida de los vecinos de Lincoln, subrayando el valor de la justicia social.

Presencia de referentes de la cuarta sección

El evento contó con un fuerte respaldo político regional. Estuvieron presentes la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; y el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera.

También acompañaron la jornada el administrador del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez, y diversos intendentes de la zona como Carlos Ferraris (Leandro N. Alem) y Fernando Rodríguez (General Pinto), consolidando una foto de unidad en torno a la ejecución de la obra pública en el interior de la provincia.