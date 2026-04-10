Violento robo: Motochorros le apuntan a un bebé durante un asalto en Laferrere

Un brutal episodio de inseguridad se registró en las últimas horas en el Conurbano bonaerense, donde una familia fue víctima de un violento asalto ocurrido en la localidad de Gregorio de Laferrere.

El hecho sucedió ayer jueves pasadas las 20.30 horas en la intersección de las calles Rocamora y Ruiz de Los Llanos, de la mencionada localidad del distrito de La Matanza, cuando una mujer descendía de su automóvil con su bebé en brazos, y mientras su hija adolescente estaba en el asiento trasero.

Robo a mano armada y extrema violencia

Según se observa en las imágenes captadas por cámaras de seguridad de esa cuadra, y que ilustran este artículo, la familia fue interceptada por cinco motochorros que se movilizaban en tres motos, quienes actuaron con total impunidad y sin ningún tipo de consideración por las víctimas, fundamentalmente el recién nacido.

Es más, durante prácticamente todo el asalto uno de los atacantes se mantuvo apuntando con su arma de fuego al bebé, generando aún mayor tensión a una secuencia ya de por sí violenta y desesperante.

Los gritos, el miedo y la impotencia se apoderaron del lugar, en un contexto que pudo haber terminado en una verdadera tragedia, pero que por suerte acabó sin mayores daños que la puerta del acompañante destrozada.

🚨 Le apuntaron a un bebé durante un robo en Laferrere



🔫 Cinco motochorros rodearon a una familia en La Matanza y actuaron sin ningún límite



👉 Leé la nota completa en el siguiente post



💬 ¿En qué momento se cruzó una línea que ya no vuelve? pic.twitter.com/qvZKsXbufK — ANDigital (@ANDigitalOK) April 10, 2026

Ello fue así porque, al dar marcha atrás, el ladrón al volante no se percató que la puerta estaba abierta y que detrás había un árbol.

Inseguridad en La Matanza

El episodio vuelve a poner el foco sobre la inseguridad en el partido de La Matanza, uno de los distritos más populosos del Conurbano y donde vecinos denuncian reiterados hechos delictivos por parte de motochorros, pero también bajo las modalidades de entraderas y tiroteos que acaban en muerte, entre otras.

Este tipo de robos, caracterizados por la rapidez, la violencia y el uso de armas, se ha vuelto cada vez más frecuente, generando preocupación entre los vecinos de todas las localidades del distrito.

Investigación en curso

Por el momento no trascendieron detenciones vinculadas a los responsables del violento asalto, mientras que se aguarda el avance de la investigación por parte de la UFI en turno del Departamento Judicial La Matanza.

El caso se suma a una seguidilla de episodios que reflejan el nivel de inseguridad en la región y reavivan el reclamo por mayores medidas de prevención.

