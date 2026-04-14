Maslatón cruzó sin filtro a Adorni: “boludo y cagador”

El abogado y analista financiero Carlos Maslatón volvió a quedar en el centro de la escena tras lanzar durísimas críticas contra el jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, a quien calificó de “boludo y cagador” en medio de una nueva disputa pública que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El exarmador de La Libertad Avanza se valió principalmente de los ejes por los que el alto funcionario es investigado por presunto enriquecimiento illícito.

¿Qué dijo?

“Siempre lo dije y lo posteo desde hace décadas: en primera viajan los boludos y los cagadores. Adorni es las dos cosas al mismo tiempo”, arremetó, al recordar la intrusión de la esposa del alto funcionario en el avión presidencial para un viaje a Estados Unidos.

Siempre lo dije y lo posteo desde hace décadas: en primera viajan los boludos y los cagadores. Adorni es las dos cosas al mismo tiempo. El tipo sintió que tenía una vida llena de privaciones. Entonces llegó al poder y le dijo a la esposa "ahora nos paramos, hay que levantarla en… pic.twitter.com/nAe7sIoli9 — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) April 10, 2026

A través de un posteo en X, consignó que “el tipo sintió que tenía una vida llena de privaciones. Entonces llegó al poder y le dijo a la esposa ‘ahora nos paramos, hay que levantarla en pala’, todo eso mientras la iba de moralista, difamaba a los demás e insultaba periodistas”.

El “afano” de los cursos

También aludió a los “cursos” que el Estado le paga a la esposa de Adorni, la “coach de vida” Bettina Angeletti. “Este es el peor de los afanos de Adorni y el más inmoral de todos”, bramó.

Este es el peor de los afanos de Adorni y el más inmoral de todos. Cómo vas a ser funcionario político del estado y contratar a tu esposa para que le venda al estado cursos truchos que no sirven para nada? Estos tipos están locos y vinieron a robar. Otra vez el liberalismo… pic.twitter.com/v2GytMhjbV — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) April 10, 2026

“¿Cómo vas a ser funcionario político del Estado y contratar a tu esposa para que le venda al Estado cursos truchos que no sirven para nada?”, interrogó el abogado y puso de relieve que “estos tipos están locos y vinieron a robar. Otra vez el liberalismo quemado por la corrupción”.

La inefable escribana Nechevenko

Por último, se hizo lugar para referirse a la escribana que validó las operaciones de las propiedades no declaradas de Adorni.

Claramente, uno de los personajes del ejercicio 2026. La escribana de Adorni. Para colmo se apellida Nechevenko, justo cuando Milei denuncia infiltración soviética para desestabilizarlo. Todo, en Argentina, es una joda. Que siga todo así, siempre. pic.twitter.com/LH3AXAOlDU — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) April 10, 2026

“Claramente, uno de los personajes del ejercicio 2026. La escribana de Adorni. Para colmo se apellida Nechevenko, justo cuando Milei denuncia infiltración soviética para desestabilizarlo. Todo, en Argentina, es una joda. Que siga todo así, siempre”, sentenció.