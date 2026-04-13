Murió otro baluarte del periodismo deportivo: adiós a Julio Ricardo

El destacado comentarista deportivo Julio Ricardo López Batista murió este lunes a los 87 años tras estar internado en la Clínica Zabala de la Ciudad de Buenos Aires, sumándose a los recientes decesos de dos de sus grandes compañeros en la carrera: Marcelo Araujo y Ernesto Cherquis Bialo.

Rica trayectoria

Nacido el 18 de agosto de 1933 en Buenos Aires, Julio Ricardo inició su actividad en el periodismo deportivo argentino en 1957 con coberturas para Noticias Gráficas. Su labor incluyó participaciones como comentarista, cronista y analista en programas de radio y televisión durante más de seis décadas.

Gracias a su desempeño en los canales de TV como el 9, 11 y 13, así como en Radio Colonia y Nacional, fue clave en la consolidación y profesionalización del género periodístico deportivo en el país, con presencia continuada que dejó huella en varias generaciones de profesionales.

De acuerdo a lo reseñado por Infobae, durante su trayectoria trabajó con figuras como Luis Elías Sojit, José María Muñoz, Víctor Hugo Morales y el propio Araujo como comentarista en Fútbol Para Todos, construyendo una voz reconocida que se mantuvo vigente en medios argentinos.

Además de eso, durante 1990 fue elegido para dirigir ATC (hoy la TV Pública) durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, pero renunció tras seis meses en el cargo por cuestiones políticas.

Vale mencionar que tanto su padre, José López Pájaro, como sus tíos, se destacaron en los medios y la docencia.

López Pájaro, fundador del Círculo de Periodistas Deportivos y director de la revista La Cancha, legó a Julio la tradición con la lectura y el debate diverso. El propio Ricardo explicaba que en su hogar “había un ambiente de diversidad intelectual que me marcó para siempre”.

Desde sus inicios colaborando en transmisiones con Héctor de Thomas en Radio Porteña, Ricardo fue asumiendo mayores responsabilidades, llegando a cubrir la gira de la Selección Argentina rumbo al Mundial de Chile 1962 junto al relator Sojit. Un episodio trágico marcó esa etapa: el accidente fatal de Juan Gálvez durante la Vuelta de Olavarría en 1963. Ricardo rescató junto al equipo el cuerpo del piloto y fue testigo directo del desenlace, experiencia que relató años después como una de las más duras de su carrera.

Entre 1967 y 1972, José María Muñóz lo eligió como comentarista de Radio Rivadavia, lo que continuó con la tradición de voces como Enzo Ardigó y Enrique Macaya Márquez.

Su carrera televisiva cobró fuerza en los años 90 como conductor de “Tribuna Caliente” junto a Antonio Carrizo y con la participación de Guillermo Nimo, Roberto Ayala, Horacio García Blanco, Cherquis Bialo y Carlos Juvenal, bajo la creación de Gerardo Sofovich.

Ya en el nuevo siglo, regresó a los comentarios en Radio Nacional junto a Walter Saavedra y Héctor Drazer. Entre 2009 y 2013 participó de las transmisiones de “Fútbol para Todos”, en la etapa de los relatos encabezados por Marcelo Araujo.

En noviembre de 2024, Ricardo fue reconocido como personalidad destacada del periodismo deportivo argentino en la Legislatura Porteña gracias al proyecto que presentó el diputado Claudio Ferreño.

