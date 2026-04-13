INDEC: la informalidad laboral alcanzó al 43% en el cierre de 2025

El mercado laboral argentino cerró el cuarto trimestre de 2025 con una marca preocupante: la informalidad laboral alcanzó al 43 por ciento de la población ocupada. Los datos publicados hoy confirman la profundidad de la crisis en la calidad del empleo, dejando a una masa crítica de trabajadores —tanto independientes como en relación de dependencia— operando al margen de las normas regulatorias que garantizan derechos básicos y seguridad social.

Este indicador no es solo una cifra estadística, sino el reflejo de un entramado productivo que, lejos de absorber mano de obra bajo contratos formales, ha empujado a millones de personas a la precariedad. La falta de aportes previsionales, la ausencia de cobertura ante riesgos laborales y la inestabilidad de ingresos son las constantes que definen el escenario actual para quienes trabajan fuera de los marcos legales vigentes.

El drama generacional: 6 de cada 10 trabajadores afectados

Al desglosar el informe, surge un fenómeno de exclusión que afecta especialmente a los extremos de la vida laboral. Los jóvenes que intentan dar sus primeros pasos en el mercado profesional y aquellos trabajadores que superan los 65 años y buscan complementar ingresos, son quienes cargan con el peso de la informalidad.

En ambos segmentos, el nivel de precariedad es alarmante: casi 6 de cada 10 personas con al menos una ocupación se encuentra en condición de informalidad. Esta "pinza generacional" marca un quiebre en la movilidad social, donde los trabajadores jóvenes no logran ingresar al sistema registrado y los mayores de 65 enfrentan barreras de acceso que los obligan a permanecer en empleos sin respaldo estatal.

Un desafío estructural para la economía

La persistencia de un 43 por ciento de informalidad revela una fragilidad estructural que se ha consolidado en el tiempo. La brecha entre quienes poseen un empleo registrado y quienes se desempeñan en la informalidad no solo impacta en el bienestar individual, sino que limita la recaudación previsional y tensiona el sistema de seguridad social.

Mientras los sectores productivos intentan reconfigurarse, el dato sirve como termómetro de una crisis de empleo que trasciende coyunturas. Garantizar la creación de puestos de trabajo de calidad y la reducción de la informalidad se mantiene como el desafío central para cualquier estrategia de desarrollo, en un país donde la inestabilidad laboral se ha convertido en la norma para casi la mitad de su fuerza de trabajo activa.