Caputo anticipa que la inflación será arriba del 3% y promete: “Se vienen los mejores meses”

En la antesala de la difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que el INDEC hará pública este martes, el ministro de Economía, Luis Caputo, tomó la palabra para moderar las expectativas. Durante la presentación del libro del consultor Salvador Di Stefano en la ciudad de Rosario, el funcionario reconoció que el número de marzo se ubicará por encima de las estimaciones más optimistas. “Seguramente arriba de 3%”, admitió el titular del Palacio de Hacienda al ser consultado sobre el costo de vida.

El diagnóstico del Palacio de Hacienda

A pesar de que la cifra de marzo se mantiene por encima del objetivo ideal, Caputo sostuvo que la macroeconomía argentina ha entrado en una fase de estabilización irreversible. El funcionario destacó la evolución de las variables durante el último mes y afirmó: “Desde abril se viene dando un proceso de desinflación y de crecimiento”.

Para el equipo económico, este diagnóstico es clave para confrontar las proyecciones de los analistas que plantean un estancamiento en la recuperación del consumo. “No hay trade-off; vamos a ver desinflación y crecimiento”, enfatizó el ministro ante un auditorio colmado de empresarios y especialistas en Rosario.

💣 Toto Caputo anticipa inflación arriba del 3%… pero promete “los mejores meses”



🛒 El dato marcaría un freno en la desaceleración



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💬 ¿Optimismo o señal de alerta? pic.twitter.com/8ExlCJ6DAI — ANDigital (@ANDigitalOK) April 13, 2026

La hoja de ruta hacia el segundo semestre

El optimismo del jefe del equipo económico no se limitó a las métricas actuales, sino que proyectó una mejora en el corto plazo para los bolsillos de los argentinos. Tras defender el ajuste fiscal y la política monetaria implementada, Caputo lanzó una sentencia que busca marcar la agenda oficial durante los próximos meses: “Se vienen los mejores meses”.

Esta frase refuerza la apuesta del Gobierno por una reactivación sostenida a partir del segundo trimestre del año. Según la visión del Ministerio de Economía, la convergencia hacia valores inflacionarios más bajos permitirá un repunte en la inversión privada y una mejora gradual en la capacidad de compra del salario, pilares que el oficialismo considera fundamentales para consolidar el modelo económico.

El mercado a la espera de la letra chica

La confirmación oficial de que el IPC se mantendrá por arriba del 3% pone en alerta a los mercados financieros y a los sectores productivos, que aguardan ahora el desglose del informe del INDEC. El foco estará puesto en la dinámica de precios en alimentos y servicios, rubros que suelen traccionar la inflación en el área metropolitana. Con estas declaraciones en Rosario, el Gobierno busca instalar la narrativa de que el esfuerzo de ajuste está dando sus frutos, preparando el terreno para lo que el propio ministro define como la etapa de crecimiento genuino.