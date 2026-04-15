Francos respaldó a Adorni y cuestionó el “acribillamiento mediático”

El exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, reapareció en escena a cinco meses de su salida del Gobierno y lo hizo para defender justamente a su sucesor en el cargo, Manuel Adorni, imputado por enriquecimiento ilícito.

En este sentido, calificó como “muy particular” a la situación del ministro coordinador pero subrayó que está “siendo apoyado por el Presidente y la secretaria general” Karina Milei. “Ellos están buscando una definición de este tema y esperando los resultados de la investigación”, puntualizó en declaraciones a LN+.

Impacto para el Gobierno

De todas maneras, subrayó que las denuncias contra el jefe de Gabinete significaron un “golpe” para el Gobierno, pero consideró que el Poder Ejecutivo recibe un “acribillamiento mediático” que complica la posibilidad de “dar explicaciones”.

🗣️ “Tengo la idea de poder competir”



El ex jefe de Gabinete Guillermo Francos no descartó ser candidato de La Libertad Avanza en 2027 y aseguró que es un tema que hablará con Javier y Karina Milei.



📍 En El Diario de Leuco pic.twitter.com/ZqxVPDINZw — La Nación Más (@lanacionmas) April 15, 2026

“Sí creo que la situación le ha ocasionado al Gobierno un desgaste, en un momento en el que parecería que debería ser todo lo contrario. Ha tenido resultados positivos y cambió la Argentina”, aseveró Francos.

Luego evaluó que Adorni cometió un error al realizar una conferencia de prensa para explicar su situación y responder a las denuncias. Para Francos, la actitud que mostró el jefe de Gabinete “no le gustó a la gente”, lo que convirtió el asunto en algo aún “más negativo”.

En tanto, consideró que el viaje del jefe de Gabinete con su esposa en el avión presidencial a Nueva York “no es un tema importante” porque el Presidente elige quiénes lo acompañan y “tiene el derecho de hacerla participar”. En suma, juzgó que “se agrandó mucho” el tema.

Y sobre los viajes del funcionario a Punta del Este, planteó que fue “una imprudencia” y resaltó que “los temas sobre la contratación del avión y la persona que lo hizo lo debe investigar la Justicia”.

“Me resulta difícil opinar sobre estos temas porque no tengo la información completa. Si el Presidente lo está sosteniendo, es por algo”, sentenció.

Su relación actual con Milei

“Con Milei somos amigos, hemos trabajado juntos. Sabe que puede contar conmigo”, exclamó Francos en torno a su vínculo actual con el Presidente.

Consultado por su futuro político, contestó: “Cualquiera que tenga la aprobación de la gente se siente con posibilidades de competir electoralmente en el futuro. Entonces yo tengo en mi cabeza esa idea, de competir por mi ciudad o provincia. Tengo esa vocación”.

“Tengo la vocación de hacerlo, pero estas decisiones políticas son de conjunto. Yo estoy dentro de esta fuerza y lo conversaré con ellos cuando lo crean oportuno”, finalizó.