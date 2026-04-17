Milei viaja a Israel en plena guerra: toda la agenda oficial

El presidente Javier Milei culmina con otro viaje a Israel una semana signada por la adversidad económica y los escándalos de corrupción que siguen teniendo en el centro de la escena a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El líder libertario fue invitado por el primer ministro Benjamín Netanyahu a participar de la celebración por el Día de la Independencia israelí, que se llevará a cabo entre el 19 y el 22 en Jerusalén, por lo que en dos años de gestión, serán tres las visitas que hace al Estado judío.

El itinerario

A las 11 horas de este sábado está prevista la partida del vuelo que conduce al Presidente y su comitiva, en tanto que la primera actividad será una visita el Muro de los Lamentos.

En tanto, a las 10.15 del domingo, hora de nuestro país, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, se reunirá con su par israelí Gideon Sa'ar y horas más tarde Milei tendrá un encuentro con Netanyahu.

Aerolínea israelí

Con todavía horario a confirmar, las autoridades anunciará el vuelo inaugural de la aerolínea israelí El Al; además de proceder a la firma de acuerdos y declaraciones conjuntas, para luego dar paso a una reunión ampliada.

En horas de la noche, será el momento de la pregrabación de la Ceremonia del 78vo Día de Independencia de Israel (encendido de antorchas) en Monte Herzl.

Condecoraciones para Milei

Ya el lunes, Milei recibirá el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan, marco en el que dará un mensaje y luego se reunirá con el presidente israelí, Isaac Herzog.

A las 17.30 hora local, el mandatario visita la Yeshivá Hebron donde será condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos.

Foco religioso

En la jornada del martes, tendrá un encuentro con rabinos, una visita a la Iglesia del Santo Sepulcro y por la noche participará del ya mencionado encendido de antorchas) y otra visita al Muro de los Lamentos.

La partida está prevista para las 23.30 hora de Israel y la llegada de Milei y su comitiva será el miércoles a las 10 hora de Argentina.