La ANSV pide inhabilitar a Santi Maratea por filmarse y manejar con el celular y sin cinturón

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la inhabilitación de la licencia de conducir del influencer Santiago Maratea tras la difusión de un video en el que se lo observa manejando mientras utiliza su teléfono celular, una conducta expresamente prohibida por la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

En las imágenes, que fueron publicadas en sus propias redes sociales, también se evidencia que circula sin cinturón de seguridad, el principal elemento de protección pasiva en caso de accidente.

Según explicaron desde la ANSV, estas infracciones implican un alto riesgo ya que reducen la atención al volante y aumentan significativamente la probabilidad de siniestros viales.

El video que generó la polémica

El propio Maratea se refirió a la situación en tono irónico en el video difundido: “Alguno seguro me va a decir: ‘Santiago, no deberías subir un video mientras manejás’, y vos tampoco deberías estar siguiendo a un pelotudo como yo”, dijo.

El contenido, que rápidamente se viralizó en las redes, encendió alarmas por la naturalización de conductas peligrosas ante audiencias masivas, especialmente entre jóvenes.

Celular al volante, principal causa de distracción

De acuerdo a datos del Observatorio Vial, el uso del celular es el principal factor de distracción al conducir.

En Argentina los relevamientos indican que esta práctica alcanza hasta el 25 % de los conductores en algunos corredores viales, con una tendencia en aumento en los últimos años.

Estas conductas reducen el tiempo de reacción y se vinculan directamente con la ocurrencia de accidentes, siendo una de las principales causas probables en autopistas.

Posibles sanciones

Ante este escenario, la ANSV elevó el pedido de inhabilitación de la Licencia Nacional de Conducir del influencer a la jurisdicción correspondiente.

En caso de avanzar la medida, para recuperarla deberá atravesar instancias de evaluación que acrediten nuevamente su aptitud para manejar.

El caso vuelve a poner en foco la responsabilidad de las figuras públicas en la difusión de mensajes y comportamientos, en un contexto donde las redes sociales amplifican el impacto de este tipo de acciones.