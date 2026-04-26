¿Qué día entran gratis a la Feria del Libro los clientes de Banco Provincia?

Banco Provincia tendrá una participación destacada en la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires como sponsor principal y exclusivo del rubro financiero, lo que reafirma su compromiso con la cultura y el acceso a propuestas de calidad para toda la comunidad.

En su stand, ofrecerá un espacio dedicado a la promoción y difusión del Gran Premio Banco Provincia de Literatura 2026, con la exhibición de los cuatro libros publicados en ediciones anteriores del certamen. Además, se proyectarán los audiocuentos de las obras ganadoras del año pasado y habrá un rincón de escucha para disfrutar de estos contenidos. Todos los días se realizarán mateadas a las 15 y a las 18 horas.

La entidad financiera tendrá también un espacio de difusión de su nueva campaña de comunicación: baño de inversión, donde las y los visitantes podrán recibir atención comercial personalizada y participar en juegos vinculados con la temática de inversiones.

Día del Banco Provincia

El miércoles 6 de mayo será la Jornada Banco Provincia en la Feria. Ese día, las y los clientes/as de la banca pública bonaerense podrán ingresar gratis presentando sus tarjetas de Banco Provincia o la billetera digital Cuenta DNI.

Durante la misma jornada, a las 17, se realizará una mateada literaria en el stand del Banco, con la participación de la escritora Alejandra Kamiya, una de las tres integrantes del jurado del Gran Premio Banco Provincia de Literatura 2026 junto a Selva Almada y Federico Falco.

¿Sabías que el 6 de mayo podés entrar gratis a la Feria del Libro? 📖💥



😉 Si sos cliente nuestro, ese día es tuyo: enseñás tu Cuenta DNI, BIP Móvil o tarjeta e ingresás de forma gratuita.



🤟 Además, habrá show de cierre de @ivannoble.



📍 Te esperamos todos los días en nuestro… pic.twitter.com/RbLcj25f4H — Banco Provincia (@bancoprovincia) April 21, 2026

Más tarde, a las 20, la banca pública bonaerense ofrecerá un show de Iván Noble en la pista central de la Feria, uno de los espectáculos musicales previstos este año en el marco del 50º aniversario del encuentro editorial.

También será parte de la muestra, Rico En Data, el curso de educación financiera desarrollado por Banco Provincia en conjunto con la Dirección de Cultura y Educación bonaerense destinado a estudiantes de tercer año de escuelas públicas. Los lunes 27 de abril y 4 y 11 de mayo se brindará el curso en la sala Rodolfo Walsh, de 14.30 a 15.30.

Por último, Banco Provincia auspiciará el Maratón de Lectura 2026, que se realizará el martes 28 de abril, de 19 a 21 horas, en la Zona Futuro de la Feria. La actividad estará dedicada a libros y autores censurados durante la última dictadura, muchos de ellos forzados al exilio o víctimas del terrorismo de Estado.

Se trata de una lectura colectiva con guion y puesta escénica, acompañada al piano por Marcelo Katz, y con la participación de escritores, editores, actores y directores teatrales. Entre las obras elegidas figuran Operación Masacre de Rodolfo Walsh, poemas de Juan Gelman, Mascaró de Haroldo Conti y El beso de la mujer araña de Manuel Puig, entre muchas otras, en un homenaje que conjuga literatura, memoria y democracia.

Descuentos especiales

Durante toda la Feria, del 23 de abril al 11 de mayo de 2026, las personas usuarias de tarjetas de crédito Banco Provincia podrán acceder a una promoción especial en la compra de libros en stand adheridos: 20 % de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés, con un 10 % adicional para quienes paguen mediante NFC a través de la billetera digital Cuenta DNI. El beneficio no tiene tope de reintegro.

Además, en el stand de la provincia de Buenos Aires habrá 25 % de descuento con Cuenta DNI. El beneficio tiene un tope de $ 8.000 por persona durante toda la muestra y es para pagos con dinero en cuenta.

Cierre del Gran Premio de Literatura

Durante toda la Feria, la entidad financiera difundirá la quinta edición del Gran Premio Banco Provincia de Literatura, que cierra su inscripción el 11 de mayo. El certamen, que este año otorga premios por un total de 3 millones de pesos, ya se consolidó como una referencia en el ámbito cultural y reafirma el rol del Banco como impulsor de la cultura y la identidad bonaerense.

En total, durante las cuatro ediciones previas se presentaron más de 14.700 cuentos. Las obras ganadoras están compiladas en cuatro libros publicados por Ediciones Bonaerenses, que se pueden descargar de forma gratuita en el portal de noticias de Banco Provincia. Las prestigiosas ternas de jurados de las ediciones anteriores estuvieron integradas por: Mariana Enriquez, Claudia Piñeyo y Hernán Roncino; Liliana Hecker, Federico Jeanmarie y Leonardo Oyola; César González, Sylvia Iparraguirre y Sergio Olguín.