Pitrola advirtió que la reforma electoral es de “proscripción y privatización”

El diputado nacional del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, Néstor Pitrola, denunció el carácter restrictivo y regresivo del proyecto de reforma electoral impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Advirtió el que el fin oficialista es impedir la participación de las fuerzas que no responden a los bloques tradicionales.

Críticas frontales a la reforma

“La reforma electoral que Milei anuncia como ‘el fin de la joda’ apunta a un reordenamiento autoritario del régimen político cuando su propio Gobierno está atravesado por la corrupción y las internas”, planteó el legislador.

Asimismo, sostuvo que “no es una reforma ‘técnica’: la eliminación de las PASO, los nuevos requisitos para los partidos, los pisos electorales más altos con pérdida de personería son un mecanismo para reducir la participación política y limitar la intervención de las fuerzas que no respondemos a los bloques tradicionales”.

“Es un intento de restringir la competencia en un momento donde crece el cuestionamiento social”, resumió el legislador del FIT-Unidad.

Además, consignó que “el proyecto avanza en herramientas abiertamente regresivas como la ‘Ficha Limpia’, que habilita proscripciones a través de fallos de la justicia del poder, y elimina instancias de debate público y exposición gratuita, recortando el acceso a la información política”.

Maniobra evasiva

“Incluso el propio Gobierno reconoce que no tiene los votos, lo que revela que también podría tratarse de una maniobra para cambiar el eje de la discusión en medio del escándalo Adorni y las brutales internas. Hay que defender las libertades políticas y enfrentar una reforma que busca blindar al gobierno en un escenario de descomposición”, sentenció.