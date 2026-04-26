domingo 26 de abril de 2026 - Edición Nº4418

Política | 23 abr 2026

Rumbo a 2027

“No soy político”: el pastor Gebel definirá su candidatura presidencial después del Mundial

“No me hace tibio andar por el medio”, dijo el influencer evangélico y negó vínculos con el peronismo. Evasivas por doquier en el comienzo de su gira mediática.

Dante Gebel.
TAGS: DANTE GEBEL, ELECCIONES PRESIDENCIALES, PASTOR EVANGELISTA

El pastor evangélico Dante Gebel anticipó que definirá su candidatura presidencial en “agosto o septiembre” y se mostró equidistante tanto del mileísmo como del kirchnerismo. “No soy político”, aclaró en declaraciones a A24.

El influencer y fundador de la iglesia evangélica River Church sostuvo que tampoco lo “hace tibio andar por el medio” y dijo no haber “nunca en la vida” a Sergio Massa.

“No soy peronista. No soy político”, exclamó Gebel, quien se definió como “comunicador”. Y recalcó: “No soy pastor, ellos realizan un trabajo descomunal y les tengo mucho respeto”.

El raid en Argentina

Gebel llegó al país en los últimos días y regresará a Estados Unidos, país donde vive, el viernes próximo. En su breve paso ya se reunió con dirigentes sindicales como Gerardo Martínez (UOCRA) y Andrés Rodríguez (UPCN), y políticos como el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.
 

El caso Adorni

El conferencista evaluó que mientras avanza la investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, lo correcto sería que el jefe de Gabinete de “un paso al costado”.

La gente no tiene problemas con el corrupto porque sabe que existe. Tiene problemas con qué hace el líder de ese corrupto. Hacete a un costado hasta que esto pase”, sugirió, para luego manifestó que esto es “lo que pensamos los ciudadanos respecto a cualquier episodio confuso”.

En igual tono, indicó que “ni siquiera hay que hacer juicio de valor si es culpable porque la inocencia, hasta que se demuestre lo contario, sigue siendo un derecho”.

“Por qué no das un paso al costado bajo escrutinio, si sale limpio celebramos todos y, si no, qué bueno que lo separamos porque si no tiene un costo, empresarial también”, acotó.

El show de las evasivas

Cuando se le pidió que enumerara a los presidentes argentinos del peor al mejor desde la vuelta de la democracia,el pasto de abstuvo de contestar.

La situación se repitió ante preguntas directas que el influencer evitó, abundando en reflexiones generales y posteriores cambios de tema.
 

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