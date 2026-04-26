Conmoción en Mar del Plata: Casi linchan a un hombre acusado de abusar de su sobrina

Un grave episodio producto de un presunto abuso sexual sacudió este martes la ciudad de Mar del Plata donde una nena de 13 años denunció haber sido víctima de tocamientos por parte de su tío y, tras conocerse el hecho, familiares de la menor fueron a buscar al acusado y lo agredieron violentamente, en medio de un fuerte clima de indignación vecinal.

Según pudo reconstruir ANDigital, el hecho habría ocurrido durante la mañana en la vivienda del acusado ubicada en cercanías a las calles Gutemberg y Polonia, en el Barrio Pueyrredón, donde la adolescente se había quedado a dormir.

Fue su madre –prima del denunciado– quien fue a retirarla y, ya de regreso en su casa, la menor le habría contado los gravísimos episodios sucedidos.

Ante la gravedad de la denuncia, la mujer regresó al domicilio junto a otros familiares y todos atacaron al sujeto, de 40 años, quien al ser enfrentado y consultado por la mujer atinó a decir “no sé qué me pasó”, algo que enardeció aún más a la mujer, quien lo golpeó con una pala y le produjo heridas sangrantes en la cabeza y el cuello.

Intervención policial y judicial

Efectivos de la Comisaría 16ª se hicieron presentes en el lugar para resguardar la integridad física del hombre y evitar que la situación pasara a mayores, en una causa que está siendo investigada por la fiscal María Florencia Salas, titular de la UFI Nº 1 del Departamento Judicial General Pueyrredón.

La orden de la fiscal fue de trasladar al hombre acusado en un patrullero policial, sin embargo no quedó detenido en el momento, ya que la causa fue encuadrada preliminarmente como “abuso sexual simple”, lo que generó malestar entre familiares y vecinos.

Reclamo de justicia y tensión en el barrio

El caso generó un fuerte impacto en el barrio y en la propia Mar del Plata, ciudad fuertemente golpeada por el delito, donde allegados a la menor, junto a vecinos, exigen que avance la investigación y que se tomen medidas judiciales más contundentes.

Mientras tanto, la Justicia ya inició actuaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades, en un expediente que podría avanzar con nuevas pruebas y testimonios en las próximas horas y que prevé realizar una prueba en Cámara Gesell para la víctima.