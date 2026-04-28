Kicillof asumió en el PJ bonaerense y fulminó a Milei: “Este desastre es tu culpa”

En un movimiento clave para la interna peronista, el gobernador Axel Kicillof asumió este viernes formalmente la presidencia del PJ bonaerense. Al encabezar la primera reunión del Consejo partidario, el mandatario provincial marcó una fuerte impronta opositora y buscó nacionalizar su discurso, apuntando directamente contra la gestión económica de La Libertad Avanza.

A través de un discurso frontal frente a la dirigencia, el flamante titular del partido en la provincia de Buenos Aires rechazó los argumentos oficiales sobre la situación del país. “Ni herencia ni riesgo kuka: este desastre es consecuencia de las políticas de Milei”, sentenció el gobernador, buscando desmontar el relato de la Casa Rosada.

"El desastre tiene como único responsable a Javier Milei"

Durante el encuentro, Kicillof fue tajante al analizar la coyuntura económica y social. Según expresó el mandatario, el programa gubernamental ha llegado a un punto de no retorno. “El plan que existía para ocultar la crisis que sufre la Argentina se ha derrumbado: el desastre productivo, laboral, social y alimentario ya es innegable y tiene como único responsable a Javier Milei”, afirmó el titular del PJ bonaerense.

#peronismo ✌🏼 Kicillof asumió en el PJ Bonaerense y le tiró con todo a Milei



El gobernador tomó el control del partido tras el mandato de Máximo Kirchner y apuntó contra el Presidente: "El plan para ocultar la crisis se derrumbó"



📌 “Este desastre es tu culpa”

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En esa línea, el gobernador instruyó a la militancia a dar la batalla cultural en el territorio para explicar el impacto de las medidas nacionales. “No fue ni el riesgo kuka ni la pesada herencia los que nos trajeron a esta situación: desde el partido, desde la militancia, nuestra tarea es explicar en todos los barrios que la única causa es la política económica del Gobierno nacional”, remarcó.

Nuevas autoridades y el desafío de ampliar el espacio

La asunción de Kicillof trajo consigo la designación de las nuevas autoridades que acompañarán su gestión en el Consejo del Partido Justicialista. En la estructura de mando se designó a Verónica Magario como vicepresidenta 1º y a Federico Otermín como vicepresidente 2º. Por su parte, Mariano Cascallares quedó al frente de la Secretaría General, Julio Alak en Formación Política y Mariel Fernández en la Secretaría de las Mujeres y Género.

Respecto al futuro del espacio, Kicillof planteó la necesidad de atraer a nuevos sectores que hoy se ven afectados por el ajuste. “Estamos en una etapa de construcción en la que tenemos que ampliarnos hacia sectores económicos, sociales y culturales que muchas veces nos han sido adversos”, sostuvo. Al respecto, aclaró que la tarea del peronismo es salir al encuentro de los frustrados por el programa actual para “escucharlos, discutir y convencerlos”.

Reclamo por fondos y movilización a Capital Humano

El cierre de la jornada estuvo marcado por el anuncio de medidas de acción directa. Además de convocar a la movilización del 30 de abril a Plaza de Mayo, el PJ bonaerense confirmó que el próximo miércoles realizará una marcha junto a intendentes hacia el Ministerio de Capital Humano. El objetivo es reclamar por los recursos destinados a sostener el Servicio Alimentario Escolar y los comedores comunitarios.

“Nuestro trabajo principal e histórico es terminar con esta pesadilla, y nada mejor para hacerlo que ofrecer un sueño y una alternativa para devolverle la esperanza al pueblo”, concluyó Kicillof, reafirmando que el peronismo de la provincia de Buenos Aires será el responsable de enfrentar lo que denominó como un "modelo de destrucción".