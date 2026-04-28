Bianco: “El gran desafío es ver cómo hacemos el nuevo peronismo”

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, realizó un balance positivo de la gira española encabezada por el gobernador Axel Kicillof, al tiempo que se pronunció en torno a la actualidad del peronismo tras dos derrotas electorales consecutivas.

“Lo importante es que el gobernador haya podido participar de las actividades de Madrid y Barcelona, tuvimos muchas reuniones de cooperación y la participación de la cumbre donde pudo estar con Lula, Pedro Sánchez y Petro”, puntualizó.

Así las cosas, puso de relieve que “ya no alcanza con una respuesta provincial o nacional, sino que la avanzada de la ultra derecha necesita una respuesta global”.

La interna peronista

“El peronismo viene de perder dos elecciones nacionales y es natural que se produzcan debates políticos”, analizó Bianco en declaraciones a Delta 90.3.

En igual tono, sostuvo que “tenemos que tener la claridad de darnos cuenta cuál es el adversario, que es el proyecto político que está llevando adelante Javier Milei, no es el compañero de al lado”.

“El gran desafío es ver cómo hacemos el nuevo peronismo. Los liderazgo fuertes del peronismo se generaron recién cuando llegaban a la presidencia, el liderazgo de Néstor no era tal antes de ser presidente”, recordó.

Y exclamó: “A mi no me preocupa cuando haya un liderazgo unificado, porque eso va a ocurrir cuando haya un presidente peronista”.

“Hay que hacer el armado más amplio posible, siempre y cuando se presenten los ejes rectores del peronismo”, completó.

Rumbo a 2027



De cara a los comicios generales del año venidero, el ministro estimó que “las elecciones van a ser polarizadas, va a ser Javier Milei contra el candidato peronista”.

Las políticas de Milei significan el abandono de la salud, la educación, la obra pública y de todo aquello que puede mejorar la calidad de vida del pueblo. Hay otro camino: desde la Provincia trabajamos para construir un futuro de producción, inclusión y justicia social.… pic.twitter.com/r5OZIyoFVM — Carli Bianco (@Carli_Bianco) April 25, 2026

“La izquierda generalmente no participa del peronismo, pero si están de acuerdo con nuestras posiciones son bienvenidos a participar, no hay que poner límites”, invitó.

El rol de CFK

Consultado por la figura de la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, indicó que “es una referencia obligada, todos sabemos sobre su injusta condena y ella tiene que tener su participación si es que queremos que el peronismo gane las elecciones”.

“Por ahora debemos seguir reclamando la inocencia de Cristina, no hay ninguna prueba de que haya participado en la causa Vialidad”, acotó el funcionario.

Finalmente, expresó que “si queremos ganar las elecciones tenemos que estar todos juntos”.