La oposición se relame con la presencia de Adorni en el Congreso: “Es un meme”

El titular del bloque de Unión por la Patria en la Cámara baja de la Nación, Germán Martínez, subrayó la importancia “institucional” que tendrá la visita a Diputados del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, máxime en este momento de ruido en el Gobierno de Javier Milei.

“Cuando se fijó la fecha del 29 de abril para que Adorni venga a Diputados para cumplir con el artículo 101 de la Constitución, el que dice que alternativamente tiene que ir todos los meses para su informe de gestión, todavía no había pasado nada. Eso fue antes de la semana argentina en Nueva York”, recordó el legislador santafesino.

En tanto, mencionó que “luego hay un procedimiento, se fija la fecha, se abre el sistema para cargar las preguntas. Todo se empezó a hacer antes de que aparezca el escándalo, por lo tanto, hay un componente del miércoles que tiene que ver con la rutina de un jefe de Gabinete yendo a cumplir con la Constitución Nacional, pero lo que no se puede negar ahora es el contexto”.

“Llega al Congreso, en este caso a Diputados, en el peor momento de relación de un jefe de Gabinete con el Congreso”, puntualizó Martínez en declaraciones a Radio 10.

Asimismo, mencionó que “lo tercero es que el jefe de Gabinete no es cualquier cosa, es el único funcionario que tiene responsabilidad política ante el Congreso, lo que significa que si Diputados o el Senado quiere, lo puede interpelar con la mitad más uno. Y con la mayoría absoluta, pueden hacer una moción de censura y destituirlo”.

El futuro de Adorni

“Adorni tiene atado su destino como jefe de Gabinete a la confianza que le brinda el Congreso. Si le agregás que Adorni es el vocero, ahí entra el juego la confianza de la ciudadanía; en alguna encuesta está el 75 % de los argentinos con imagen negativa de Adorni”, prosiguió el jefe de la bancada opositora.

Así las cosas, evaluó que “lo del miércoles será muy relevante en materia de estrategia institucional” y además “se superpone al tema $Libra, al tema del sector de Discapacidad”, mientras “el sector industrial está sumamente complicado, las familias endeudadas”.

“El Gobierno aparece absolutamente encerrado y mirándose el ombligo, el Gobierno no ve o no quiere ver. Solo se dedica a tuitear contra periodistas. Hay un intento de callar voces”, alertó.

Así las cosas, ponderó que “lo interesante es que no haya quedado en las sombras, la limpieza de periodistas con la visita de este personaje oscuro, Peter Thiel, va en el mismo sentido. Todo el tiempo aparecen figuras involucradas en negocios políticos y no sabemos hasta qué punto está involucrado Milei”.

“Lo de Manuel Adorni es un meme”, remató el diputado nacional de Unión por la Patria.