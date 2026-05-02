Se desploma la confianza en el Gobierno: el índice de la Di Tella cayó en abril por cuarto mes consecutivo

La luna de miel del Ejecutivo con el electorado parece haber entrado en una fase de erosión acelerada. Según el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, la aprobación a la administración de Javier Milei retrocedió por cuarto mes consecutivo en abril, marcando una tendencia de caída sostenida desde el inicio del año. El indicador se ubicó en 2,02 puntos, el nivel más bajo registrado para el actual ciclo libertario.

El informe de la Escuela de Gobierno de la UTDT revela que el desplome de abril fue de un 12,1%, la variación mensual negativa más brusca de 2026. Tras las leves bajas de enero (-2,8%), febrero (-0,6%) y marzo (-3,5%), el dato de abril consolida un escenario de malestar social creciente. En total, la confianza en la Casa Rosada ya acumula una pérdida de 17,9% desde la asunción presidencial.

Eficiencia y honestidad: los rubros que más cayeron

El informe pormenorizado arroja datos preocupantes para el equipo de Javier Milei. La caída fue transversal a todos los componentes del índice, pero golpeó con especial dureza a la percepción de la Eficiencia de la administración, que se hundió un 21,4%. Este rubro mide la capacidad del Estado para gestionar recursos y resolver problemas, un área donde el electorado comienza a mostrar signos de impaciencia.

Por otro lado, la Evaluación general del gobierno sufrió un retroceso del 17,2%, mientras que el ítem de Honestidad de los funcionarios cayó un 8,4%. Este último punto es clave, ya que la transparencia ha sido uno de los pilares del discurso oficial. En paralelo, la percepción de que se gobierna en beneficio del Interés general bajó un 13,9%, reflejando las tensiones generadas por la inflación y la recesión económica.

El impacto en el núcleo duro de votantes

El análisis demográfico del índice Di Tella muestra que el desgaste empezó a permear en sectores que fueron determinantes para el triunfo de La Libertad Avanza. El retroceso fue más significativo entre los hombres y en la franja etaria de 30 a 49 años. Estos grupos, que inicialmente mostraron una mayor tolerancia al ajuste, hoy evidencian una baja en sus expectativas de corto plazo.

A pesar de la caída acumulada durante estos cuatro meses consecutivos, la confianza en el Gobierno actual todavía se mantiene por encima de los niveles que registraba la gestión de Alberto Fernández en sus momentos de mayor crisis. Sin embargo, ya se encuentra por debajo de los valores que ostentaba Mauricio Macri en abril de 2018. Con este panorama, el Gobierno enfrenta el desafío de revertir la tendencia en un mes donde la agenda estará dominada por el debate legislativo y la presión sobre el dólar.