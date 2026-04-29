Luis Caputo ante empresarios: “La inflación tuvo un pico pero en abril empezará a ir hacia abajo”

El Ministro de Economía Luis Caputo fue el protagonista de la jornada inaugural en la Expo EFI 2026, donde brindó definiciones clave ante los principales referentes del círculo rojo. En un predio colmado por empresarios, banqueros e inversores, el funcionario analizó el escenario actual tras conocerse que la inflación de marzo alcanzó el 3,4 %. A pesar de ser el registro más alto en un año, el jefe de la cartera económica transmitió un mensaje de calma y ratificó que el programa de estabilización no sufrirá alteraciones.

La desinflación y el respaldo de Javier Milei

La exposición del ministro se dio en sintonía con las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, quien había anticipado que "la inflación va a empezar a ceder" tras superar los obstáculos estacionales del primer trimestre. En ese sentido, Caputo fue tajante al proyectar el comportamiento de los precios para el corto plazo y afirmó que "la inflación tuvo un pico en marzo pero a partir de abril empezará a ir hacia abajo", vinculando esta mejora a la disciplina fiscal y al estricto control de la emisión monetaria que mantiene el Ejecutivo.

Ante un auditorio que incluyó a figuras de la talla de Eduardo Costantini y los máximos directivos del sistema financiero, el ministro defendió la robustez del esquema oficial. Según el funcionario, el país logró absorber shocks externos y tensiones en los mercados internacionales sin descarrilar el plan principal. Al respecto, recalcó que su pronóstico no es una mera expectativa y sentenció: "Somos optimistas, no es expresión de deseos, está fundamentado en datos" de alta frecuencia que ya muestran una desaceleración en las góndolas durante las primeras semanas de abril.

#Tensión 🤔 Caputo promete que la inflación empieza a bajar ya



Mostrando un absoluto optimismo, el ministro de Economía nacional dio muestras de ello durante la jornada inaugural en la Expo EFI 2026, ante los principales referentes del "círculo rojo"



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Dólares, energía y el potencial de Vaca Muerta

El titular de Hacienda también vinculó la baja del costo de vida con el potencial de crecimiento de la Argentina en la próxima década. Sostuvo que el orden macroeconómico es la base para que el superávit proyectado en sectores como la energía y la minería se transforme en una lluvia de divisas genuinas. En este punto, el ministro fue contundente al prometer un escenario de solvencia externa y asegurar ante los inversores que "nos van a sobrar los dólares" gracias al desarrollo estratégico de Vaca Muerta y los proyectos de litio.

Finalmente, Luis Caputo cerró su intervención instando al sector privado a liderar la recuperación económica a través de la inversión productiva. El ministro subrayó que Argentina se encamina a ser la nación con mayor tasa de crecimiento de la región y advirtió sobre el costo de quedarse afuera del proceso actual. En su mensaje final al sector empresarial, concluyó que "el riesgo hoy es perderse la oportunidad de invertir en el país que más va a crecer en los próximos 30 años", reforzando la idea de que la batalla contra la inflación es el pilar de la nueva etapa.