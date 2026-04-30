Cobra más de $ 8 millones: diputado libertario se quedó dormido mientras exponía Adorni

El diputado nacional de La Libertad Avanza Sergio Figliuolo, protagonizó un llamativo hecho en el Parlamento, ya que este miércoles fue captado dormido en plena sesión mientras exponía el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Según consignó Noticias Argentinas, el episodio ocurrió en medio de una jornada de alta relevancia política, en la que Adorni brindaba su informe ante el Congreso, en el medio de gritos y discusiones, pero al legislador conocido como “Tronco”, no le afectó.

¿Cuánto cobra?

El hecho cobra mayor notoriedad al considerar las cifras que perciben los diputados nacionales. Según datos actualizados, un legislador cobrará en abril poco más de 8 millones de pesos brutos, lo que reavivó el debate sobre el desempeño y la responsabilidad de los representantes públicos.

El reloj de Adorni

Otro punto importante de la exposición de Adorni fue una polémica surgida por otro lujoso reloj que lucía el jefe de Gabinete.

“¡El reloj de Adorni!”, fue la frase viralizada, pero Figliuolo minimizó el hecho: “Los kukas están gritando ‘el reló, el reló de Adorniss’. Acá también leo algunos boludos, el rolessss, el tagjeguers”.

Le fui a sacar la foto recién — 𝙏𝙧𝙤𝙣𝙘𝙤 (@tronco) April 29, 2026

“Es un Tommy Hilfiger, si les gusta está en oferta 360 mil pesos”, sentenció el diputado surgido de las huestes comunicacionales de Alejandro Fantino.