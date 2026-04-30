“Como en los 90”: lapidario informe económico sobre el modelo libertario

El Instituto para el Desarrollo Económico y Social Stella Maldonado (IDESBA) de la Central de Trabajadores de la Argentina de la provincia de Buenos Aires (CTA) presentó un nuevo informe que expresa y plantea cuestiones relevantes sobre la coyuntura nacional y provincial, con el foco en la destrucción del poder adquisitivo de las mayorías populares.

Inflación recalentada

“En marzo la inflación minorista se incrementó por décimo mes consecutivo. La suba de precios en los últimos meses es particular porque se da en paralelo a la caída en el valor del dólar y de caída de la actividad económica”, puntualizó el relevamiento.

Los economistas de la CTA dieron cuenta que “esta aparente ‘paradoja’ se explica por el aumento de tarifas (los precios regulados aumentaron cuatro puntos por encima del promedio en octubre-marzo), por el impacto de la quita de retenciones y del aumento de las exportaciones de carne sobre los precios de los alimentos y, en el último mes, por el aumento de los combustibles a raíz de la guerra en Medio Oriente”.

La guerra en Medio Oriente

El conflicto bélico tiene efectos contradictorios para la economía argentina, ya que si bien agrega presión inflacionaria, a diferencia de lo ocurrido con la suba de los precios de la energía producida por la invasión Rusa a Ucrania en 2022, en este caso “las cuentas externas de la Argentina podrían verse beneficiadas, dado un mayor ingreso de divisas por exportaciones de hidrocarburos que más que compensan los mayores gastos por importaciones”.

Similitudes con el menemismo

IDESBA planteó que “como en los años 90, el modelo de Milei combina apertura comercial con sobrevaluación cambiaria perjudicando la actividad industrial en un contexto de caída de ingresos”.

La industria ha sido, junto a la construcción, uno de los sectores más golpeados por las políticas del gobierno de Milei. La provincia de Buenos Aires es el corazón industrial del país, explicando alrededor de la mitad del valor agregado sectorial total: la actividad industrial en la provincia en noviembre de 2025 se ubicó un -15 % por debajo del mismo mes de 2023 (último de gestión completa del Frente de Todos).

Así, durante el último trimestre de 2025 el nivel de actividad económica de la PBA se encontraba aún por debajo del cuarto trimestre de 2023 (-0,2 %), con una caída mucho más pronunciada en la producción de bienes (-3,5 %).

Particular afectación en PBA

Además la provincia de Buenos Aires ha sido una de las más afectadas por la caída en la recaudación tributaria nacional: en el primer trimestre del año la pérdida por transferencias automáticas totales fue de $ 282.554 millones, una reducción real de -6,7 % interanual.

El total de recursos de origen nacional que recibió la provincia de Buenos Aires en el primer trimestre se contrajo en términos reales un -9,5 % respecto al mismo período del año pasado. Según el Gobierno bonaerense, Nación posee una deuda directa e indirecta acumulada con la PBA por el equivalente a $ 15,6 billones.