Día del Trabajador: Kicillof apuntó contra Milei por la “Argentina desigual”

En el marco del Día del Trabajador, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, emitió un fuerte pronunciamiento en el que analizó la situación social del país y lanzó duras críticas a la gestión de Javier Milei. El mandatario provincial utilizó la fecha para marcar un contraste directo entre su administración y las políticas de ajuste que lleva adelante el Gobierno nacional.

A través de sus canales oficiales, el referente bonaerense se dirigió a los sectores que considera más golpeados por la actual política económica, posicionando a la provincia como un bastión de resistencia frente al modelo libertario.

Críticas a la desigualdad y el ajuste

El núcleo del mensaje de Kicillof fue la denuncia de una brecha social creciente. El gobernador dedicó sus palabras "a los comerciantes y empresarios pyme; a los jóvenes que ya no pueden ni soñar con alquilar; a los trabajadores despedidos y a los que se esfuerzan todos los días para salir adelante en esta Argentina desigual donde ganan unos pocos mientras la enorme mayoría la pasa cada vez peor".

A los comerciantes y empresarios pyme; a los jóvenes que ya no pueden ni soñar con alquilar; a los trabajadores despedidos y a los que se esfuerzan todos los días para salir adelante en esta Argentina desigual donde ganan unos pocos mientras la enorme mayoría la pasa cada vez… pic.twitter.com/FFHg3cG3AQ — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 1, 2026

Con este diagnóstico, el mandatario buscó visibilizar el impacto de la inflación y la caída de la actividad en el pueblo trabajador, vinculando directamente el sufrimiento de estos sectores con las decisiones tomadas en Balcarce 50.

La construcción de una alternativa al modelo nacional

Frente a la narrativa oficialista que sostiene que el camino actual es inevitable, el gobernador de la provincia de Buenos Aires planteó la necesidad de un horizonte político distinto. El mensaje funcionó como una respuesta al concepto de que no hay fondos y al recorte de transferencias a las provincias.

"A todos ellos quiero decirles que no les vamos a dar la esperanza y, aunque quieran convencernos de que no hay alternativa, vamos a construir ese futuro posible en el que nuestro pueblo trabajador pueda vivir mejor", sentenció Kicillof. De esta manera, el gobernador ratificó su compromiso de no dar la espalda a los sectores productivos y sociales frente al avance del mercado.

El rol de la provincia en el escenario político

El posicionamiento de Axel Kicillof este 1 de mayo refuerza su perfil como principal opositor al programa de Javier Milei. En un contexto de alta tensión política por la Ley Bases y las reformas laborales, el gobernador bonaerense insiste en la defensa del empleo y la producción nacional como ejes centrales.

Para la gestión bonaerense, el mensaje por el Día del Trabajador no fue solo un saludo, sino una definición de principios: la defensa del Estado presente frente a un modelo que, según denuncian, profundiza la exclusión y el desempleo en el motor industrial del país.