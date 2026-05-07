El Gobierno de Kicillof cargó contra Milei por la “entrega de soberanía” y el “fracaso del plan económico”

El gabinete de Axel Kicillof volvió a la carga contra la gestión de Javier Milei, profundizando la grieta entre La Plata y la Casa Rosada. En una conferencia de prensa marcada por un tono de confrontación, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, calificó la reciente actividad oficial del Presidente como una "política de entrega".

"La visita de Milei a un portaaviones de Estados Unidos es una muestra más de la entrega de nuestra soberanía", disparó Bianco, refiriéndose a la presencia del mandatario en el USS Nimitz. El funcionario bonaerense fue más allá y le recordó al Jefe de Estado que "el recibimiento de autoridades militares extranjeras es tarea del embajador" y que estos ejercicios deben pasar por el Congreso Nacional.

Críticas por Malvinas y la "inacción" diplomática

Desde la administración provincial denunciaron un "abandono" de la causa Malvinas. Según Bianco, el Gobierno nacional:

Jamás cuestionó los ejercicios militares británicos en las islas .

No movilizó recursos para frenar la explotación petrolera extranjera en la zona.

No impulsó acciones en las Naciones Unidas.

"Le solicitamos a Cancillería que haga lo que tiene que hacer: reclamar nuestros derechos soberanos", sentenció.

El diagnóstico económico: "Valores de pandemia, pero sin virus"

La pata económica de la conferencia estuvo a cargo de Cristian Girard (ARBA) y Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario). Girard fue lapidario al analizar la recesión: “La caída parece no tener fin. Muchos indicadores están en valores similares a los de la pandemia, pero sin el virus: eso muestra que el programa económico nacional fracasó”.

Por su parte, Rodríguez destacó que ante la crisis, la gente se volcó masivamente a los Mercados Bonaerenses, donde las ventas saltaron un 17% interanual gracias a que ofrecen precios un 25% más bajos que las grandes cadenas.

Alivio para el bolsillo: Cuenta DNI y Jubilados

Para intentar amortiguar el impacto del ajuste, la Provincia confirmó los beneficios de Cuenta DNI para mayo:

Comercios de cercanía: 20% de ahorro (lunes a viernes).

Ferias y Mercados Bonaerenses: 40% de descuento todos los días (tope $6.000).

Universidades: 40% de descuento para estudiantes y docentes.

Gastronomía: 25% de ahorro los fines de semana.

Además, se anunció un ambicioso Plan de desendeudamiento para jubilados. La medida busca rescatar a 17 mil adultos mayores con deudas impositivas, otorgando una exención de deudas retroactivas de hasta cinco años, lo que equivale a un perdón fiscal de casi $800 millones.

Beneficios para PyMEs y Monotributistas

En un intento por sostener la actividad, ARBA ratificó medidas paliativas para el sector privado: